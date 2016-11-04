Тренер ФК «Уфа» уедет в «Манчестер Сити»

Разиф АБДУЛЛИН

Виктор Ганчаренко сможет поехать на стажировку в Англию в декабре.

Фото: Разиф Абдуллин

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов рассказал корреспонденту «Чемпионата», что главный тренер уфимской команды Виктор Ганчаренко отправится на стажировку в «Манчестер Сити».

- Стажировка Виктора Ганчаренко в «Манчестер Сити» должна состояться в декабре, во время перерыва в РФПЛ, - сказал Шамиль Газизов. - Сейчас согласовываем даты и сроки стажировки. Также пытаемся сделать так, чтобы наш медицинский штаб тоже прошёл определённую стажировку в английском клубе.

Напомним, что уфимский и английский клубы подписали соглашение о сотрудничестве. Поездка Виктора Ганчаренко в «Манчестер Сити» является одним из шагов по реализации этого договора.