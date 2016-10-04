|
4 октября, вторник
|
СПОРТ
«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» по буллитам// 04.10.2016
Основное и дополнительное время завершились вничью.
Фото: metallurg.ru
Сегодня ХК «Салават Юлаев» сыграл в Магнитогорске с местным «Металлургом». Игра выдалась не из легких.
В первом периоде Данис Зарипов вывел хозяев поля вперед, Во втором отрезке игры Ян Коварж в большинстве увеличивает преимущество «Металлурга» до двух шайб. В составе «юлаевцев» на 12 минут сразу был удален Максим Майоров. Гости перешли на игру в три тройки нападения, в которых игроки сочетались не самым привычным образом. И это принесло результат.
На 35-й минуте игры гости забили две шайбы в ворота «Металлурга» с разрывом в 24 секунды. Отличились Михаил Воробьев и Игорь Макаров. 2:2 – этот счет продержался до конца игры. Не смогли команды поразить ворота и в дополнительное время.
Четвёртый в этом сезоне овертайм для уфимцев снова закончился серией буллитов, в которой точнее были магнитогорцы.
Следующий матч «юлаевцы» проведут в Уфе 8 октября - с челябинским «Трактором».
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
04.10.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» по буллитам
04.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Российским компаниям поручили расшифровать мессенджеры – реакция в Уфе
04.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии пенсионерка в доме престарелых нашла себе молодого жениха
04.10.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии планируют сократить 10 тысяч больничных коек
04.10.2016 // ХРОНОГРАФ
Фотофакт: Сгоревшая многоэтажка в Уфе пять дней спустя
04.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В уфимском кинотеатре соберутся любители комиксов
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
В споре о мечети явным образом столкнулись старая и новая Башкирия, считает уфимский публицист.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте