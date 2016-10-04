«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» по буллитам

Разиф АБДУЛЛИН

Основное и дополнительное время завершились вничью.

Фото: metallurg.ru

Сегодня ХК «Салават Юлаев» сыграл в Магнитогорске с местным «Металлургом». Игра выдалась не из легких.

В первом периоде Данис Зарипов вывел хозяев поля вперед, Во втором отрезке игры Ян Коварж в большинстве увеличивает преимущество «Металлурга» до двух шайб. В составе «юлаевцев» на 12 минут сразу был удален Максим Майоров. Гости перешли на игру в три тройки нападения, в которых игроки сочетались не самым привычным образом. И это принесло результат.

На 35-й минуте игры гости забили две шайбы в ворота «Металлурга» с разрывом в 24 секунды. Отличились Михаил Воробьев и Игорь Макаров. 2:2 – этот счет продержался до конца игры. Не смогли команды поразить ворота и в дополнительное время.

Четвёртый в этом сезоне овертайм для уфимцев снова закончился серией буллитов, в которой точнее были магнитогорцы.

Следующий матч «юлаевцы» проведут в Уфе 8 октября - с челябинским «Трактором».