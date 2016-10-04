Спортсменам из Башкирии нашли деньги на чемпионат России по следж-хоккею

Наталья КУЗНЕЦОВА

Средства на поездку выделил спонсор после того, как о проблеме рассказали местные СМИ.

Сборная республики по следж-хоккею сегодня все-таки уехала на чемпионат России. Об этом «Медиакорсети» сообщили в региональном министерстве спорта. После того как о нехватке средств сообщили местные СМИ, деньги на поездку нашлись.

- Уехали они сегодня, пробудут там до 12 сентября, - уточнил начальник отдела физкультурно-массовой работы, спортивного туризма и развития адаптивных видов спорта минспорта Дмитрий Гладких. - Деньги выделила Объединенная федерация хоккея республики.

Такой сюжет вчера вышел на телеканале "Россия Башкортостан".