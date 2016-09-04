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СПОРТ
В Уфе сегодня стартует предварительный этап Кубка России по воллейболу// 04.09.2016
В первый день пройдут две игры
Фото: volleyufa.ru
В Уфе сегодня стартует предварительный этап Кубка России по волейболу. В первый день в СДК «Динамо» состоятся две игры. Об этом сообщает пресс-служба воллейбольного клуба «Урал».
В 16.30 оренбургский «Нефтяник» сыграет с командой МГТУ из Москвы.
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