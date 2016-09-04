В Уфе сегодня стартует предварительный этап Кубка России по воллейболу

Наталья КУЗНЕЦОВА

В первый день пройдут две игры

Фото: volleyufa.ru

В Уфе сегодня стартует предварительный этап Кубка России по волейболу. В первый день в СДК «Динамо» состоятся две игры. Об этом сообщает пресс-служба воллейбольного клуба «Урал».

В 16.30 оренбургский «Нефтяник» сыграет с командой МГТУ из Москвы.



В 18.30 начнется матч между уфимским «Уралом» и командой «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска.