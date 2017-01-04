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6 января, пятница
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СПОРТ
«Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» 1:0// 04.01.2017
Для башкирской команды это пятое поражение подряд.
Фото: hcsalavat.ru
Матч c «Нефтехимиком» в Нижнекамске завешилась для «Салавата Юлаева» поражением, сообщает пресс-служба башкирского хоккейного клуба. Счет 1:0
- Весь матч команды играли с небольшим количеством остановок, - рассказали в пресс-службе «Салавата Юлаева». - Бросков по итогам только двух периодов с запасом хватило бы на некоторые полные матчи. За пять минут до конца третьего периода в створ ворот «Нефтехимика» было нанесено уже 50 бросков. При этом ни один из них не достиг цели.
Овертайм также не принес победы ни одной из команд. В буллитной серии победный для «Нефтехимика» бросок исполнил Игорь Бортников.
Следующий матч пятого января в Казани против «Ак Барса».
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