«Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» 1:0

Наталья КУЗНЕЦОВА

Для башкирской команды это пятое поражение подряд.

Фото: hcsalavat.ru

Матч c «Нефтехимиком» в Нижнекамске завешилась для «Салавата Юлаева» поражением, сообщает пресс-служба башкирского хоккейного клуба. Счет 1:0

- Весь матч команды играли с небольшим количеством остановок, - рассказали в пресс-службе «Салавата Юлаева». - Бросков по итогам только двух периодов с запасом хватило бы на некоторые полные матчи. За пять минут до конца третьего периода в створ ворот «Нефтехимика» было нанесено уже 50 бросков. При этом ни один из них не достиг цели.

Овертайм также не принес победы ни одной из команд. В буллитной серии победный для «Нефтехимика» бросок исполнил Игорь Бортников.

Следующий матч пятого января в Казани против «Ак Барса».