3 декабря, суббота
СПОРТ

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 03.12.2016
Победа по буллитам со счетом 3:2

На 11-й минуте встречи счет в матче открыл нападающий уфимского клуба Евгений Бодров.Отыграться минчане сумели только в третьем периоде, сообщает пресс-служба ХК "Салават Юлаев". Сделали это хозяева площадки в большинстве. Численное преимущество «динамовцы» получали и раньше. В частности небольшой отрезок провели даже 5 на 3. У «Салавата» было много самоотверженной игры в меньшинстве и эмоций Сведберга. Так или иначе, уфимцы держались, но пропустили вчетвером на 45-й минуте, а затем спустя ещё минуту – в равных составах.

В уфимском матче этих соперников со счёта 1:2 «Салават Юлаев» отыграться не сумел. Но тогда в составе команды не было Евгения Короткова. Именно этот форвард сумел забросить ещё одну шайбу, что установило на табло ничейный результат. До конца третьего периода оставалось ещё достаточно времени, но команды не сумели определить победителя за 60 минут.

То же самое коснулось и овертайма, а в серии буллитов победу уфимцас принесла попытка Максима Майорова. Победа 3:2. Следующий матч 4 декабря в Хельсинки против «Йокерита».

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

02.12.2016
Игрок «Салавата Юлаева» признан лучшим защитником ноября
Захар Арзамасцев показал лучший показатель полезности

02.12.2016
«Салават Юлаев» сегодня в Минске сыграет с местным «Динамо»
Предыдущие встречи соперников в этом сезоне принесли клубам по одной победе.

02.12.2016
Виктор Гончаренко: Я продолжаю работать в ФК «Уфа»
Главный тренер уфимского клуба прокомментировал информацию о своем уходе в ЦСКА

01.12.2016
Юные хоккеисты из Башкирии отказались играть за ЦСКА
Нескольким игрокам башкирского клуба поступило предложение переехать в Москву

01.12.2016
Тренер ФК «Уфа» поможет болельщикам отпроситься с работы на матч с «Томью»
Чтобы болельщики пришли на матч «Уфы» с «Томью» главный тренер подготовил письмо для работодателей

01.12.2016
ФК «Уфа» сыграет с томской командой
Заключительный домашний матч в этом году пройдет в понедельник.

30.11.2016
«Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо»
В столице Латвии одержана уверенная победа со счетом 3:0

30.11.2016
«Уфа» проиграла в Санкт-Петербурге «Зениту»
Счет в матче 0:2 – в пользу хозяев поля.

30.11.2016
Вратаря «Уфы» привела в команду любовь
Об этом рассказал комментатор матча «Зенит» - «Уфа».

30.11.2016
Сегодня «Салават Юлаев» попробует взять реванш у рижского «Динамо»
«Салават Юлаев» начинает выездную серию, матчем с динамовцами из Риги

28.11.2016
Рустэм Хамитов: Я после матчей пишу смс Захаркину
Глава Башкирии пристально следит за хоккейными матчами

28.11.2016
Рустэм Хамитов: Бюджет ФК «Уфа» - более одного миллиарда рублей
Глава Башкирии в интервью газете «Спорт – экспресс» рассказал о развитии футбола в республике

27.11.2016
"Салават Юлаев" проиграл "Локомотиву" 1:2
Башкирская команда потерпела поражение в заключительном матче домашней серии.

26.11.2016
Константин Толкачев поздравил «Салават Юлаев» с 55 –летием
Он отметил, что хоккейный клуб является национальной гордостью Башкирии

26.11.2016
«Салават Юлаев» обыграл «Динамо» в свой 55-летний юбилей
Счет матча 2:1 в пользу уфимского клуба

24.11.2016
В Уфе состоится футбольный матч с народными гуляниями
Перед поединком "Уфа"-"Оренбург" любителей футбола ждет праздничная программа.

23.11.2016
Эммануэль Фримпонг: «Уфа» — лучшая команда
Бывший полузащитник ФК «Уфа» признался в любви к столичному клубу

23.11.2016
Стало известно, сколько денег выделят на организацию «Матча звезд КХЛ»
Из бюджета республики 5,77 миллиона рублей.

23.11.2016
«Советский спорт» пригласил в гости звезду смешанных единоборств
В онлайн-трансляции Хабиб Нурмагомедов отвечает на вопросы читателей издания


5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"