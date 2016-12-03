«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Победа по буллитам со счетом 3:2

На 11-й минуте встречи счет в матче открыл нападающий уфимского клуба Евгений Бодров.Отыграться минчане сумели только в третьем периоде, сообщает пресс-служба ХК "Салават Юлаев". Сделали это хозяева площадки в большинстве. Численное преимущество «динамовцы» получали и раньше. В частности небольшой отрезок провели даже 5 на 3. У «Салавата» было много самоотверженной игры в меньшинстве и эмоций Сведберга. Так или иначе, уфимцы держались, но пропустили вчетвером на 45-й минуте, а затем спустя ещё минуту – в равных составах.

В уфимском матче этих соперников со счёта 1:2 «Салават Юлаев» отыграться не сумел. Но тогда в составе команды не было Евгения Короткова. Именно этот форвард сумел забросить ещё одну шайбу, что установило на табло ничейный результат. До конца третьего периода оставалось ещё достаточно времени, но команды не сумели определить победителя за 60 минут.



То же самое коснулось и овертайма, а в серии буллитов победу уфимцас принесла попытка Максима Майорова. Победа 3:2. Следующий матч 4 декабря в Хельсинки против «Йокерита».