Болельщики ФК «Уфа» увидят перед матчем с «Рубином» автора хита в Youtube

Разиф АБДУЛЛИН

Игра состоится 5 ноября в Уфе.

Фото: fcufa.pro

В субботу, 5 ноября, на домашнем стадионе «Нефтяник» футбольный клуб «Уфа» встретится с казанским «Рубином» в рамках очередного тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России. Начало игры – в 15:30 уфимского времени.

- Любителей футбола ждет развлекательная программа и много всего интересного, - сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Уфа». – Например, перед началом поединка со своей концертной программой выступит Ильнур Юламанов, его хит «Председатель сельсовета» в Youtube набрал более 8 миллионов просмотров.

Билеты на матч можно еще купить в кассах стадиона «Нефтяник» (режим работы с 10.00 до 20.00, без выходных), а также онлайн на официальном сайте клуба.