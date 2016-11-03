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3 ноября, четверг
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СПОРТ
Болельщики ФК «Уфа» увидят перед матчем с «Рубином» автора хита в Youtube// 03.11.2016
Игра состоится 5 ноября в Уфе.
Фото: fcufa.pro
В субботу, 5 ноября, на домашнем стадионе «Нефтяник» футбольный клуб «Уфа» встретится с казанским «Рубином» в рамках очередного тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России. Начало игры – в 15:30 уфимского времени.
- Любителей футбола ждет развлекательная программа и много всего интересного, - сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Уфа». – Например, перед началом поединка со своей концертной программой выступит Ильнур Юламанов, его хит «Председатель сельсовета» в Youtube набрал более 8 миллионов просмотров.
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