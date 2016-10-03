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3 октября, понедельник
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СПОРТ
В Башкирии появилась шахматная федерация// 03.10.2016
Минспорт России выдал аккредитацию новой общественной организации.
Фото: pravitelstvorb.ru
В республике зарегистрирована общественная организация «Шахматная федерация РБ», сообщает пресс-служба регионального правительства.
— Организация получила аккредитацию на четыре года в минспорта России и внесена в список региональных спортивных организаций, официально зарегистрированных в стране, – говорится в сообщении.
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