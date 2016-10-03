В Башкирии появилась шахматная федерация

Наталья КУЗНЕЦОВА

Минспорт России выдал аккредитацию новой общественной организации.

Фото: pravitelstvorb.ru

В республике зарегистрирована общественная организация «Шахматная федерация РБ», сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Организация получила аккредитацию на четыре года в минспорта России и внесена в список региональных спортивных организаций, официально зарегистрированных в стране, – говорится в сообщении.

