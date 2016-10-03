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СПОРТ
Игроки «Амкара» рассказали об игре в Уфе// 03.10.2016
Видеоинтервью с футболистами сняли сразу после матча.
Фото: Разиф Абдуллин
Медиакорсеть публикует короткие интервью с игроками футбольного клуба «Амкар», сделанные сразу после матча в Уфе. Игра 9-того тура РОССГОСТРАХ Чемпионата России по футболу прошла на стадионе «Нефтяник» 2 октября.
Своими впечатлениями от матча поделились вратарь Александр Селихов, защитники Брайн Идову и Николай Зайцев и полузащитник Сергей Баланович.
- Команды примерно одного уровня, и здесь надо было побеждать, - считает Александр Селихов.
- Игра получилась непростой, боевой, - высказался о матче Брайн Идову. - Счет закономерный.
- Тяжелый был матч, - признается Николай Зайцев. - Мы знали, что накануне "Уфа" сыграла хорошо на выезде.
- Результат по игре, - рассуждает Сергей Баланович, - Конечно, хотелось бы выиграть.
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