Игроки «Амкара» рассказали об игре в Уфе

Разиф АБДУЛЛИН

Видеоинтервью с футболистами сняли сразу после матча.

Фото: Разиф Абдуллин

Медиакорсеть публикует короткие интервью с игроками футбольного клуба «Амкар», сделанные сразу после матча в Уфе. Игра 9-того тура РОССГОСТРАХ Чемпионата России по футболу прошла на стадионе «Нефтяник» 2 октября.

Своими впечатлениями от матча поделились вратарь Александр Селихов, защитники Брайн Идову и Николай Зайцев и полузащитник Сергей Баланович.

- Команды примерно одного уровня, и здесь надо было побеждать, - считает Александр Селихов.

- Игра получилась непростой, боевой, - высказался о матче Брайн Идову. - Счет закономерный.

- Тяжелый был матч, - признается Николай Зайцев. - Мы знали, что накануне "Уфа" сыграла хорошо на выезде.

- Результат по игре, - рассуждает Сергей Баланович, - Конечно, хотелось бы выиграть.