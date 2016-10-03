«Уфа» сыграет контрольную игру с «Локомотивом»

Разиф АБДУЛЛИН

Об этом сказал тренер ФК «Уфа» Виктор Ганчаренко.

Фото: Разиф Абдуллин

Как известно, сейчас в РОССГОССТРАХ Чемпионате России по футболу наступает небольшая пауза в связи с товарищеской игрой сборной России.

Напомним, на игру с Коста-Рикой приглашен игрок «Уфы» Виктор Васин.

Главный тренер ФК «Уфа» Виктор Ганчаренко, отвечая на вопрос, сыграет ли эта пауза на пользу или на вред команде, сказал:

- Мы принимаем это как должное. 9 октября мы сыграем контрольную игру с «Локомотивом», на выезде.