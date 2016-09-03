ФК «Уфа» проиграл питерскому «Зениту» со счетом 1:2

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Товарищеский матч прошел на учебно-тренировочной базе петербуржского клуба.

Фото: http://www.fcufa.pro/

Календарную паузу в чемпионате российской футбольной Премьер-Лиги, связанную с матчами национальных сборных, Футбольный клуб «Уфа» заполнил контрольной встречей с «Зенитом». Она прошла сегодня на учебно-тренировочной базе клуба из Санкт - Петербурга. Пресс-служба ФК «Уфа» сообщает, что счет в матче открыли хозяева встречи, на 15-й минуте игры отличился Александр Кокорин. В начале второго тайма уфимцы, благодаря голу Дмитрия Сысуева, восстановили паритет – 1:1. За 10 минут до окончания поединка Александр Кокорин дальним ударом установил окончательный результат, 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.