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СПОРТ
Полузащитник ФК «Уфа» помог обыграть сборную Германию// 03.09.2016
Иван Обляков забил единственный мяч в товарищеской игре
Фото: http://www.fcufa.pro/
В пятницу, 2 сентября, юношеская сборная России (игроки 1998 года рождения) провела в Потсдаме товарищеский матч с командой Германии и одержала победу со счетом 1:0. Об этом сообщает пресс – служба ФК «Уфа». На 25-й минуте мяч забил полузащитник ФК «Уфа» Иван Обляков.
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