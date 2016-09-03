Полузащитник ФК «Уфа» помог обыграть сборную Германию

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Иван Обляков забил единственный мяч в товарищеской игре

Фото: http://www.fcufa.pro/

В пятницу, 2 сентября, юношеская сборная России (игроки 1998 года рождения) провела в Потсдаме товарищеский матч с командой Германии и одержала победу со счетом 1:0. Об этом сообщает пресс – служба ФК «Уфа». На 25-й минуте мяч забил полузащитник ФК «Уфа» Иван Обляков.