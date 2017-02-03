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СПОРТ

«Салават Юлаев» сделал ещё один шаг в пропасть

Константин КЛИМОВ // 03.02.2017
Уфимцы потерпели разгромное поражение от ЦСКА и продлили серию без побед до девяти матчей.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Уже на второй минуте ЦСКА показал всю серьёзность своих намерений: Да Коста уложил на лёд сначала защитника, а потом и голкипера уфимцев Сведберга. После чего сделал передачу на Попова, тому оставалось лишь протолкнуть её в пустые ворота, что он и сделал - 0:1.

Через минуту уфимцы после удаления Жаркова получили шанс отыграться, но реализовать большинство не смогли. Вторая шайба влетела в ворота уфимцев уже на шестой минуте: вышедший со скамейки штрафников Жарков получил шайбу от партнёров и обыграл Сведберга - 0:2. Первую шайбу юлаевцы смогли отыграть уже на седьмой минуте, с передачи Захара Арзамасцева шайбу подхватил Дмитрий Макаров, но не стал делать обратную передачу, а бросил с центра зоны атаки, шайба пробилась через амуницию Фаста и закатилась в ворота - 1:2. ЦСКА смог вернуть себе преимущество за две с половиной минуты до конца периода, за пятнадцать секунд до выхода удалённого Александра Логинова шайбу забросил Грег Скотт - 1:3. До конца периода юлаевцы снова удалились, но на этот раз смогли устоять, первый период закончился со счётом 1:3 в пользу гостей.

Второй период начался с атаки гостей, продержаться до выхода пятого полевого игрока уфимцев нужно было всего 25 секунд. Почти получилось, но за секунду до выхода со скамейки Воробьева Ничушкин замкнул передачу Петрова - 1:4. Даже после четвёртой пропущенной шайбы Захаркин не стал менять Сведберга на Андрея Литвинова, вызванного в качестве второго вратаря на замену травмированному Гарипову. В концовке второго периода юлаевцы получили два подряд штрафа за нарушение численного состава и в течение 30 секунд играли втроём против пятерых армейцев. Гости принялись нещадно расстреливать ворота уфимцев, но Сведберг был на месте и показал, наверное, лучшие 30 секунд в последних матчах, отразив 5 бросков. На перерыв команды ушли со счётом 1:4.

Третий период начался с большинства ЦСКА, перешедшего с предыдущей двадцатиминутки, но за минуту гости так и не смогли войти в зону атаки. Не смотря на уверенные действия уфимцев, к пятой минуте периода счёт на табло сменился. С передачи Ничушкина шайбу забросил Иван Телегин - 1:5. До конца встречи игроки "Салавата" имели несколько моментов, дважды мог отличится Энвер Лисин, но шайба просто чудом не влетела в сетку ворот.

Несмотря на то, что уфимцы проиграли девятый матч кряду, и при такой игре участие команды в плей-офф зависит больше от неудач преследователей, чем от юлаевцев, администрация клуба раздаёт болельщикам сертификаты на бесплатное посещение кубковых матчей.

После сегодняшней встречи уфимцы опустились на шестое место в таблице восточной конференции, при этом ещё трое преследователей проведут свои матчи завтра, и в случае их победы юлаевцы могут вылететь из кубковой зоны на девятое место. В любом случае у Захаркина и хоккеистов будет 11 дней, чтобы подумать, ведь следующий матч они проведут лишь 14 февраля против принципиального соперника  - казанского «Ак Барса».

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