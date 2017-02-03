На кого делают ставки эксперты в матче "СЮ" - ЦСКА

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Прогнозы на матч экспертов «Рейтинга Букмекеров».

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса» и других команд КХЛ, комментатор «Матч ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на сегодняшний матч «Салават Юлаев» — ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Он считает, что выиграют москвичи:

- Тяжёлая ситуация в «Салавате». Не идёт игра. Лидеров нет. Давно травмирован Хартикайнен, тут ещё Умарк выбыл. И вроде бы команда лезет, атакует, старается. Но мастерства маловато. Есть Капризов, но он в одиночку всё сделать не может в матчах с лидерами сезона. Есть звено Лисина, но это тоже не выход. СКА сыграл достаточно внимательно, своё забил, при этом сыграл внимательно сзади. Но даже при такой игре СКА у «Салавата» моменты были. Забить удалось лишь раз. ЦСКА позволит создать ещё меньше. По организации команде Квартальнова равных нет. Думаю, что после неудачи в Челябинске, где очень много пропустили москвичи, на матч в Уфе они выйдут с полной мобилизацией. Ставлю на ЦСКА. Учитывая, что СКА играет в Магнитогорске, москвичи постараются снова приблизиться. Хотя не уверен, что им нужно первое место в лиге. Но выиграть в Уфе они захотят.

Экс-нападающий национальной сборной Украины, выступавший в чемпионате России за столичные клубы «Спартак» и «Крылья Советов», а также за хабаровский «Амур» Алексей Лазаренко также ставит на победу ЦСКА:

- Несмотря на внутренний кризис, который бушует в «Салавате», матч для уфимской команды будет из серии архиважных. Сразу группа команд отстает от «Салавата Юлаева» на три очка, и уфимцы еще не забронировали себе место в плей-офф. А с той игрой, которую демонстрирует сейчас клуб из Уфы, спокойным за место в плей-офф точно быть нельзя. Армейцы приедут разозленные поражением в Челябинске, практически потеряв шансы выиграть регулярный чемпионат, а тут под горячую руку «проблемный» «Салават Юлаев». Вроде все складывается в пользу ЦСКА, но лично я бы не спешил с выводами. Играют против лидеров всегда с утроенной энергией, но, боюсь, в данном конкретном матче везение будет не на стороне уфимцев.

Уфимских болельщиков обнадежил спортивный журналист Александр Шапиро. Он считает, что «Салават Юлаев» решит задачу выхода в плей-офф:

- Игорь Захаркин и его «Салават Юлаев» попали в очень непростую ситуацию. Восемь поражений кряду, когда, как говорится, «на носу» плей-офф. Глядя на турнирную таблицу и видя количество потерянных очков «Салаватом Юлаевым» и его конкурентами, можно вполне сказать о том, что этот самый плей-офф могут уфимские болельщики и не дождаться. У уфимцев очень тяжелая концовка – ближайшие два матча с ТОП-клубами, которые будут бороться за Кубок Гагарина – ЦСКА и «Ак Барсом», а в заключительном матче предстоит поездка в Тольятти к «Ладе». Впрочем, все же лично я уверен, что и конкуренты будут терять очки, а это значит, что «Салават» решит задачу выхода в плей-офф. И попадет он, скорее всего, в первом раунде на «Ак Барс» или «Авангард». Если говорить об игре с ЦСКА, то армейцы еще не потеряли шансов догнать СКА и побороться за победу в регулярном чемпионате. Но, в то же время, я уверен, что ликвидировать пятиочковое отставание команде Дмитрия Квартальнова на таком коротком отрезке не удастся. А потому, лучше армейцам сосредоточиться на подготовке к плей-офф, наиграть новые сочетания, поработать над игрой в неравных составах. Сумеет ли «Салават» прервать серию поражений – не знаю. А вот заброшенных шайб, по всей видимости, в матче будет немало.