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СПОРТ

Уфимец предложил сменить эмблему «Салавата Юлаева»

Константин КЛИМОВ // 03.02.2017
По его мнению, это поможет клубу выйти из затяжного пике.

Фото: Сергей Сухов

Уфимский художник и дизайнер Сергей Сухов предложил сменить эмблему хоккейного клуба «Салават Юлаев», по его мнению, это может помочь команде прервать серию проигранных матчей, которая уже насчитывает 8 игр.

 - Я невеликий болельщик СЮ и далёкий от хоккея человек, но даже и меня проняло! Как так? Проиграть восемь матчей подряд? – задаётся вопросом Сергей на своей странице в социальной сети. - Надо что-то делать! Нужно какие-то меры принимать. Как дизайнер хочу предложить - давайте поменяем логотип «Салавата». У половины команд в качестве лого какое-нибудь живое существо. Давайте сделаем куницу.

Напомним, за три матча до конца регулярного сезона «Салават Юлаев» находится на пятом месте в восточной конференции КХЛ. Впереди у уфимской дружины матчи с ЦСКА, «Ладой» и «Ак Барсом», в двух встречах из трех очки будет набрать очень сложно. Между тем отрыв уфимцев от преследователей очень мал, и в случае если юлаевцы не наберут очков в оставшихся матчах, их место в кубковой зоне может занять «Сибирь», занимающая девятую строчку с отставанием в шесть очков и двумя играми в запасе. 

Автор макета Сергей Сухов.

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