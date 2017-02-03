|
6 февраля, понедельник
|
СПОРТ
Уфимец предложил сменить эмблему «Салавата Юлаева»// 03.02.2017
По его мнению, это поможет клубу выйти из затяжного пике.
Фото: Сергей Сухов
Уфимский художник и дизайнер Сергей Сухов предложил сменить эмблему хоккейного клуба «Салават Юлаев», по его мнению, это может помочь команде прервать серию проигранных матчей, которая уже насчитывает 8 игр.
- Я невеликий болельщик СЮ и далёкий от хоккея человек, но даже и меня проняло! Как так? Проиграть восемь матчей подряд? – задаётся вопросом Сергей на своей странице в социальной сети. - Надо что-то делать! Нужно какие-то меры принимать. Как дизайнер хочу предложить - давайте поменяем логотип «Салавата». У половины команд в качестве лого какое-нибудь живое существо. Давайте сделаем куницу.
Напомним, за три матча до конца регулярного сезона «Салават Юлаев» находится на пятом месте в восточной конференции КХЛ. Впереди у уфимской дружины матчи с ЦСКА, «Ладой» и «Ак Барсом», в двух встречах из трех очки будет набрать очень сложно. Между тем отрыв уфимцев от преследователей очень мал, и в случае если юлаевцы не наберут очков в оставшихся матчах, их место в кубковой зоне может занять «Сибирь», занимающая девятую строчку с отставанием в шесть очков и двумя играми в запасе.
Автор макета Сергей Сухов.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
03.02.2017 // СПОРТ
На кого делают ставки эксперты в матче "СЮ" - ЦСКА
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
05.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы мэра: польза или вред
05.02.2017 // СЕГО ДНЯ
Установлена личность водителя "Газели", которая попала под поезд в Башкирии
05.02.2017 // СПОРТ
"Салават" пытался защищать ворота от ЦСКА
04.02.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе поезд столкнулся с микроавтобусом: есть пострадавшие
04.02.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфимка построила клинику в Гватемале
04.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Уфимцы обеспокоены экскурсиями на «самую высокую крышу Уфы»
04.02.2017 // ПУЛЬС
Тариф в системе «Платон» вырастет с апреля
04.02.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Юная уфимка примет участие в шоу «Голос.Дети»
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте