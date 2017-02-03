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3 февраля, пятница
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СПОРТ
Стал известен третий соперник «Уфы» на сборах на Кипре// 03.02.2017
Это будет футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга.
Фото: fcufa.pro
6 февраля ФК «Уфа» в рамках сбора на Кипре сыграет контрольный матч с «Уралом», сообщается на официальном сайте ФК «Урал». Начнется матч в 16.00 по уфимскому времени.
Напомним, в ходе вторых сборов на Кипре «Уфа» обыграла болгарский клуб «Берое» - 2:0 и вчера, 2 февраля, уступила ФК «Левски» (Болгария) – 0:1.
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