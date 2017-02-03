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СПОРТ

Стал известен третий соперник «Уфы» на сборах на Кипре

Разиф АБДУЛЛИН // 03.02.2017
Это будет футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга.

Фото: fcufa.pro

6 февраля ФК «Уфа» в рамках сбора на Кипре сыграет контрольный матч с «Уралом», сообщается на официальном сайте ФК «Урал». Начнется матч в 16.00 по уфимскому времени.

Напомним, в ходе вторых сборов на Кипре «Уфа» обыграла болгарский клуб «Берое»  - 2:0 и вчера, 2 февраля,  уступила ФК «Левски» (Болгария) – 0:1. 

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