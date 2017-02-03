Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с московскими армейцами

Константин КЛИМОВ

Юлаевцы продолжают бороться за плей-офф.

Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Сегодня на льду «Уфа-Арены» местный «Салават Юлаев» проведёт матч с московским ЦСКА.

До конца регулярного чемпионата уфимцам осталось сыграть лишь три матча, включая сегодняшний. Юлаевцы до сих пор не обеспечили себе право участвовать в Кубке Гагарина, поэтому каждая встреча для дружины Игоря Захаркина важна как никогда.

За спиной у юлаевцев 57 проведённых матчей, в которых команда заработала 82 очка, это пока позволяет уфимцам занимать пятую строчку таблицы, находясь в зоне плей-офф. Однако в спину уже дышат «Барыс» (81 очко), «Кунлунь» (80 очков), и «Адмирал» (79), при этом преследователи имеют на одну игру больше в запасе, а «Барыс» - на две. Но это ещё не самое страшное, вплотную к кубковой зоне подобралась «Сибирь», имеющая 79 очков и четыре игры в запасе. Положение «Салавата Юлаева» в таблице усложняется ещё и предстоящими играми. Сегодня уфимцы играют с ЦСКА, занимающим вторую строчку в общей таблице чемпионата и имеющим все шансы обогнать СКА, затем - с «Ладой», не претендующей на участие в плей-офф, но играющей в своё удовольствие и в последнем матче буквально разорвавшей «Ак Барс» - 4:0. И последним матчем в регулярке станет «зелёное дерби», в котором победить дело принципа для обоих соперников, даже если это уже ничего не изменит.

Что касается сегодняшнего соперника, ЦСКА приедет в Уфу после неприятного поражения от челябинского «Трактора» - 4:3. Московские армейцы отстают от питерцев всего на пять очков, и оставшиеся до конца чемпионата четыре матча при хорошем раскладе позволят москвичам вырвать золотые медали из рук СКА.

Ещё одна неприятная новость для болельщиков «Салавата» - сегодня вечером на лёд не сможет выйти один из ключевых защитников команды Максим Гончаров, получивший вторую в сезоне автоматическую дисквалификацию за четвёртый дисциплинарный штраф.

Спортивный журналист Александр Шапиро считает, что "Салават Юлаев" решит задачу выхода в плей-офф:

- Игорь Захаркин и его «Салават Юлаев» попал в очень непростую ситуацию. Восемь поражений кряду, когда, как говорится, «на носу» плей-офф. Глядя на турнирную таблицу и видя количество потерянных очков «Салаватом Юлаевым» и его конкурентами, можно вполне сказать о том, что этот самый плей-офф могут уфимские болельщики и не дождаться. У уфимцев очень тяжелая концовка – ближайшие два матча с ТОП-клубами, которые будут бороться за Кубок Гагарина – ЦСКА и «Ак Барсом», а в заключительном матче предстоит поездка в Тольятти к «Ладе». Впрочем, все же лично я уверен, что и конкуренты будут терять очки, а это значит, что «Салават» решит задачу выхода в плей-офф. И попадет он, скорее всего, в первом раунде на «Ак Барс» или «Авангард». Если говорить об игре с ЦСКА, то армейцы еще не потеряли шансов догнать СКА и побороться за победу в регулярном чемпионате. Но, в то же время, я уверен, что ликвидировать пятиочковое отставание команде Дмитрия Квартальнова на таком коротком отрезке не удастся. А потому, лучше армейцам сосредоточиться на подготовке к плей-офф, наиграть новые сочетания, поработать над игрой в неравных составах. Сумеет ли «Салават» прервать серию поражений – не знаю. А вот заброшенных шайб, по всей видимости, в матче будет немало.

Экс-нападающий национальной сборной Украины, выступавший в чемпионате России за столичные клубы «Спартак» и «Крылья Советов», а также за хабаровский «Амур» Алексей Лазаренко в разговоре с корреспондентом «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – ЦСКА.

Несмотря на внутренний кризис, который бушует в Салавате, матч для уфимской команды будет из серии архиважных. Сразу группа команд отстает от «Салавата Юлаева» на три очка, и уфимцы еще не забронировали себе место в плей-офф. А с той игрой, которую демонстрирует сейчас клуб из Уфы, спокойным за место в плей-офф точно быть нельзя. Армейцы приедут разозленные поражением в Челябинске, практически потеряв шансы выиграть регулярный чемпионат, а тут под горячую руку «проблемный» «Салават Юлаев». Вроде все складывается в пользу ЦСКА, но лично я бы не спешил с выводами. Играют против лидеров всегда с утроенной энергией, но, боюсь в данном конкретном матче везение будет не на стороне уфимцев.

Трансляцию матча «Салават Юлаев» - ЦСКА смотрите на телеканале БСТ, начало прямого эфира в 18:45 по уфимскому времени.