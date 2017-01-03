Спортсмен из Башкирии стал призером кубка России по фристайлу

Ольга КОРЗИК

Эмиль Абдуллин занял второе место.

Воспитанник СШОР по горнолыжному спорту из Уфы Эмиль Абдуллин завоевал серебро на втором этапе Кубка России по фристайлу в дисциплине «слоуп-стайл», - сообщает пресс-служба Минспорта по РБ. Соревнования проходили в городе Миасс (Челябинская область) на ГЛК «Солнечная долина».

Первое место среди мужчин занял стал Денис Некрасов (Краснодарский край), на третьем - спортсмен из Чувашии Дмитрий Мулендеев.