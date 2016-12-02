Игрок «Салавата Юлаева» признан лучшим защитником ноября

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Захар Арзамасцев показал лучший показатель полезности

Лучшим защитником ноября в КХЛ признан игрок ХК «Салават Юлаве» Захар Арзамасцев, в 10 матчах одержавший вместе с командой 7 побед. Защитник уфимцев завершил эти матчи с общим показателем полезности (+5) и забросил в них 4 шайбы (лучший результат месяца в лиге среди игроков обороны), один из его голов стал победным. Также Арзамасцев нанес 26 бросков по воротам соперника. В ноябре защитник «Салавата Юлаева» дважды подряд признавался лучшим по итогам недели в своём амплуа.