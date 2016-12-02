«Салават Юлаев» сегодня в Минске сыграет с местным «Динамо»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Предыдущие встречи соперников в этом сезоне принесли клубам по одной победе.

Сегодня, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата КХЛ, уфимский «Салават Юлаев» проведет свой очередной матч с минским «Динамо». Предыдущие встречи соперников в этом сезоне принесли клубам по одной победе.

10 сентября в Уфе минские динамовцы выиграли со счетом 2:1, однако в последней встрече соперников в Минске уфимский клуб оказался сильнее хозяев площадки– 5:1. Начало игры в 21:30 по уфимскому времени.