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2 декабря, пятница
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СПОРТ
«Салават Юлаев» сегодня в Минске сыграет с местным «Динамо»// 02.12.2016
Предыдущие встречи соперников в этом сезоне принесли клубам по одной победе.
Сегодня, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата КХЛ, уфимский «Салават Юлаев» проведет свой очередной матч с минским «Динамо». Предыдущие встречи соперников в этом сезоне принесли клубам по одной победе.
10 сентября в Уфе минские динамовцы выиграли со счетом 2:1, однако в последней встрече соперников в Минске уфимский клуб оказался сильнее хозяев площадки– 5:1. Начало игры в 21:30 по уфимскому времени.
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