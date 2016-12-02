2 декабря, пятница
СПОРТ

«Салават Юлаев» сегодня в Минске сыграет с местным «Динамо»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 02.12.2016
Предыдущие встречи соперников в этом сезоне принесли клубам по одной победе.

Сегодня, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата КХЛ, уфимский «Салават Юлаев» проведет свой очередной матч с минским «Динамо». Предыдущие встречи соперников в этом сезоне принесли клубам по одной победе.

10 сентября в Уфе минские динамовцы выиграли со счетом 2:1, однако в последней встрече соперников в Минске уфимский клуб оказался сильнее хозяев площадки– 5:1. Начало игры в 21:30 по уфимскому времени. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

02.12.2016
Виктор Гончаренко: Я продолжаю работать в ФК «Уфа»
Главный тренер уфимского клуба прокомментировал информацию о своем уходе в ЦСКА

01.12.2016
Юные хоккеисты из Башкирии отказались играть за ЦСКА
Нескольким игрокам башкирского клуба поступило предложение переехать в Москву

01.12.2016
Тренер ФК «Уфа» поможет болельщикам отпроситься с работы на матч с «Томью»
Чтобы болельщики пришли на матч «Уфы» с «Томью» главный тренер подготовил письмо для работодателей

01.12.2016
ФК «Уфа» сыграет с томской командой
Заключительный домашний матч в этом году пройдет в понедельник.

30.11.2016
«Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо»
В столице Латвии одержана уверенная победа со счетом 3:0

30.11.2016
«Уфа» проиграла в Санкт-Петербурге «Зениту»
Счет в матче 0:2 – в пользу хозяев поля.

30.11.2016
Вратаря «Уфы» привела в команду любовь
Об этом рассказал комментатор матча «Зенит» - «Уфа».

30.11.2016
Сегодня «Салават Юлаев» попробует взять реванш у рижского «Динамо»
«Салават Юлаев» начинает выездную серию, матчем с динамовцами из Риги

28.11.2016
Рустэм Хамитов: Я после матчей пишу смс Захаркину
Глава Башкирии пристально следит за хоккейными матчами

28.11.2016
Рустэм Хамитов: Бюджет ФК «Уфа» - более одного миллиарда рублей
Глава Башкирии в интервью газете «Спорт – экспресс» рассказал о развитии футбола в республике

27.11.2016
"Салават Юлаев" проиграл "Локомотиву" 1:2
Башкирская команда потерпела поражение в заключительном матче домашней серии.

26.11.2016
Константин Толкачев поздравил «Салават Юлаев» с 55 –летием
Он отметил, что хоккейный клуб является национальной гордостью Башкирии

26.11.2016
«Салават Юлаев» обыграл «Динамо» в свой 55-летний юбилей
Счет матча 2:1 в пользу уфимского клуба

24.11.2016
В Уфе состоится футбольный матч с народными гуляниями
Перед поединком "Уфа"-"Оренбург" любителей футбола ждет праздничная программа.

23.11.2016
Эммануэль Фримпонг: «Уфа» — лучшая команда
Бывший полузащитник ФК «Уфа» признался в любви к столичному клубу

23.11.2016
Стало известно, сколько денег выделят на организацию «Матча звезд КХЛ»
Из бюджета республики 5,77 миллиона рублей.

23.11.2016
«Советский спорт» пригласил в гости звезду смешанных единоборств
В онлайн-трансляции Хабиб Нурмагомедов отвечает на вопросы читателей издания

22.11.2016
Началась продажа билетов на неделю звезд хоккея в Уфе
Билеты можно заказать на официальном сайте хоккейного праздника.

21.11.2016
Игрок «Уфы» претендует на премию лучший молодой футболист России
Полузащитник ФК «Уфа» попал в список номинантов на премию РФПЛ.


5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"