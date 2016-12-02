|
2 декабря, пятница
|
СПОРТ
Виктор Гончаренко: Я продолжаю работать в ФК «Уфа»// 02.12.2016
Главный тренер уфимского клуба прокомментировал информацию о своем уходе в ЦСКА
В последние несколько дней во многих СМИ появилась информация о том, что главный тренер ФК «Уфа» Виктор Гончаренко может перейти в ЦСКА. Напомним, что специалист из Белоруссии уже работал в тренерском штабе армейского клуба.
- Уже мало клубов осталось, в которые меня не отправляли. Стараюсь концентрироваться на моей команде. Эти слухи никак не влияют на меня. Пункт о том, что ЦСКА может меня вернуть? Да, такой есть. Будет ли он использован? Не могу об этом рассуждать: будет повод — тогда это и обсудим», —рассказал Виктор Гончаренко корреспонденту спортивного интернет - издания «Чемпионат».
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
02.12.2016 // ПУЛЬС
Хамитов: Башкирия не воспользуется офертой «Роснефти» по «Башнефти»
02.12.2016 // СПОРТ
Виктор Гончаренко: Я продолжаю работать в ФК «Уфа»
02.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирском госсекторе зарплата повышаться не будет, в отличие от крупных компаний
02.12.2016 // ПЕРСОНА
Реализовать послание Президента поможет банк идей и мобильное приложение «Уфимец» - Ялалов
02.12.2016 // ПЕРСОНА
Рустэм Хамитов: Важно перенастраивать головы чиновников
02.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии построят онкологический и кардиологический центры
02.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии молодые депутаты выступили против своих старших коллег
01.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Видео: В Уфе водители не поделили дорогу и подрались
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте