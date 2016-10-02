Разиф АБДУЛЛИН

Главный тренер "Амкара" оценил игру "Уфы" после матча.

Фото: Разиф Абдуллин

Главный тренер ФК "Амкар" Гаджи Гаджиев, оценивая игру на послематчевой пресс-конференции, сказал, что "Уфа" хорошо себя показала в последних играх.

- "Уфа" в последних играх очень хорошо играет, - сказал Гаджи Гаджиев. - Она хорошо организована в обороне, мы тоже неплохо играем в обороне. Что касается сегодняшней игры, мне хотелось бы, что мы действовали более согласованно.

Игра "Уфа" - "Амкар" закончилась сегодня вничью, 1:1. "Уфа" выигрывала после гола Фатаи, но пермяки сумели организовать атаку, в ходе которой автогол Стоцкого сравнял счет.

- Ни один тренер не будет удовлетворен, если ведя в счете, команда забивает мяч в собственные ворота, - отметил Гаджиев. - "Уфа" играет организованно. Есть хорошая группа игроков, которая удачно выходит в контратаку, футболисты с неплохой скоростью, с индивидуальным мастерством, в обороне действуют очень слаженно и хорошо готовы физически. Но нельзя сказать, что и я удовлетворен.

Гаджи Гаджиев признал, что ничья в Уфе при примерно равной игре - это "нормальный результат".