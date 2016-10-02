Виктор Гончаренко: Мы были на полшага ближе к победе

Разиф АБДУЛЛИН

Главный тренер "Уфы" высказался об игре с "Амкаром".

Фото: Разиф Абдуллин

Главный тренер ФК "Уфа" Виктор Гончаренко на послематчевой конференции после игры с "Амкаром" высказал свое мнение об игре:

- Любая команда, если хорошо обороняется, имеет шансы в атаке. Но футбол - такая игра: повезло в одном матче, как нам в игре с "Локомотивом", не повезет в другом, как сегодня. Но мы были на полшага ближе к победе.

Напомним, встреча завершилась вничью - 1:1, причем оба гола забили уфимцы: Фатаи в ворота соперника, а Стоцкий - в свои.