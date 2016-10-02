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Виктор Гончаренко: Мы были на полшага ближе к победе// 02.10.2016
Главный тренер "Уфы" высказался об игре с "Амкаром".
Фото: Разиф Абдуллин
Главный тренер ФК "Уфа" Виктор Гончаренко на послематчевой конференции после игры с "Амкаром" высказал свое мнение об игре:
- Любая команда, если хорошо обороняется, имеет шансы в атаке. Но футбол - такая игра: повезло в одном матче, как нам в игре с "Локомотивом", не повезет в другом, как сегодня. Но мы были на полшага ближе к победе.
Напомним, встреча завершилась вничью - 1:1, причем оба гола забили уфимцы: Фатаи в ворота соперника, а Стоцкий - в свои.
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