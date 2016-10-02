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СПОРТ

"Уфа " - "Амкар": прямая трансляция

Разиф АБДУЛЛИН // 02.10.2016
В Уфе проходит игра РОССГОСТРАХ Чемпионата России по футболу.

Фото: Разиф Абдуллин

За десять минут до начала матча погода на стадионе вполне футбольная: солнечно и сухо.

Первые минуты матча показывают, что соперники настроены серьезно. Амкар уже на третьей минуте бросает в прорыв по центру своего нападающего, уфимцы через пару минут отвечают командной атакой, в штрафной падает наш игрок, но арбитр причины назначать пенальти не видит.
На 9 минуте Фатаи зарабатывает первый угловой, пермяки отбиваются.

Болельщики Амкара, а их явно больше на фанатской трибуне, чем фанатов, уже разделись по пояс, они машут флагами и подбадривают команду. Наши фанаты вместе с 20-м сектором тоже не отстают. Барабаны гонят Уфу вперёд.
15 минута - Горожане атакуют правым флангом, заброс руками  прямо в штрафную, Фатаи перебрасывает мяч Слаю, тот бьет головой, но прямо в руки вратарю.

Трибуны заполнены прилично,  на 18 минуте опасный момент создают уфимцы после ввода мяча из-за боковой линии. Мяч разминулся со штангой.
20 минута - зрители стучат ногами, требуя гол при розыгрыше углового, его зарабатывает Фатаи.

23 минута - едва не случается гол, пермяки атакуют правым флангом, переводят мяч в  центр, следует пас в штрафную, один защитник Уфы отбивает мяч, и он летит в пустые ворота, но другой защитник выбивает его из ворот. Вздох облегчения на трибунах.

Игра идёт на встречных курсах, никто не отсиживается в обороне. Гости пытаются прессинговать  на половине поля хозяев, уфимцы организуют атаку по правому флангу, Фатаи на острие. Но атака захлебывается. Пермяки пытаются быстро перейти из обороны в атаку, защита Уфы успевает вернуться назад.
33 минута- теперь пермяки позиционно атакуют, защита отбивает мяч, едва  не организуя выход Фатаи и Сысуева в опасную атаку, но в последний момент защитник забирает мяч.

36 минута - опасный момент у ворот Амкара. После атаки пермяков уфимцы бросают мяч по центру, его подхватывает Фатаи, прицельно бьет по воротам,  но удар не точен.

40 минута  - опасный момент у ворот Лунева, защита спасает ворота от гола.
Последние минуты первого тайма - Уфа тоже атакует, но без ударов по воротам. 
45 минута - штрафной на Засееве. Навес в штрафную, защита Амкара отбивается. Первый тайм заканчивается вничью - 0:0.

48 минута- первый опасный момент у ворот Лунева, по центру из- за штрафной наносит удар нападающий Амкара, но бьет мимо.
Уфимцы отвечают атакой по левому флангу, её развивают Стоцкий и Слай, но мяч уходит за пределы поля. Но уже следующая атака с другого фланга завершаете результативно. На 52 минуте гол забивает Кехинде Фатаи. 1:0 - Уфа выходит вперёд.

Но Амкар - упорная команда, пермяки идут вперёд, атакуют и создают опасный момент у ворот Лунева.
Уфа зарабатывает угловой. Он едва н заканчивается острой контратакой, но в центре поля атакаующий игрок фолит, и мяч переходит хозяевам поля. Тренерский штаб гостей производит замену, вместо Шиндлера выпускают Александра Салугина.

61 минута- Кротов готовится выйти на поле.  Он меняет Сысуева.
Пермяки отвечают другой заменой, Баланович меняет Комолова. 

66 минута - опасная атака Амкара после углового у их ворот. Но опять фол в нападении прямом штрафной площадке Лунева.
69 минута - Уфа разыгрывает угловой, воздух выигрывают пермяки, но мячом вновь завладевают уфимцы. Опасный момент у ворот Селихова, удар идёт мимо.

74 минута- Лунев спасает ворота. Сначала он выбивает мяч, но он попадает в ноги нападающему Амкара, тот пробивает так, что мяч летит в ворота, но Лунев успевает вернуться назад и отбивает его. Но тут же случается автогол, от ноги Дмитрия Стоцкого мяч залетает в ворота Уфы. 1:1 - ничья. 

79 минута - Марсиньо разминается, он выходит на замену Засееву, в составе Амкара тоже замена: Йовичич меняет Бодула. 

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