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СПОРТ
"Уфа " - "Амкар": прямая трансляция// 02.10.2016
В Уфе проходит игра РОССГОСТРАХ Чемпионата России по футболу.
Фото: Разиф Абдуллин
За десять минут до начала матча погода на стадионе вполне футбольная: солнечно и сухо.
Первые минуты матча показывают, что соперники настроены серьезно. Амкар уже на третьей минуте бросает в прорыв по центру своего нападающего, уфимцы через пару минут отвечают командной атакой, в штрафной падает наш игрок, но арбитр причины назначать пенальти не видит.
Болельщики Амкара, а их явно больше на фанатской трибуне, чем фанатов, уже разделись по пояс, они машут флагами и подбадривают команду. Наши фанаты вместе с 20-м сектором тоже не отстают. Барабаны гонят Уфу вперёд.
Трибуны заполнены прилично, на 18 минуте опасный момент создают уфимцы после ввода мяча из-за боковой линии. Мяч разминулся со штангой.
23 минута - едва не случается гол, пермяки атакуют правым флангом, переводят мяч в центр, следует пас в штрафную, один защитник Уфы отбивает мяч, и он летит в пустые ворота, но другой защитник выбивает его из ворот. Вздох облегчения на трибунах.
Игра идёт на встречных курсах, никто не отсиживается в обороне. Гости пытаются прессинговать на половине поля хозяев, уфимцы организуют атаку по правому флангу, Фатаи на острие. Но атака захлебывается. Пермяки пытаются быстро перейти из обороны в атаку, защита Уфы успевает вернуться назад.
36 минута - опасный момент у ворот Амкара. После атаки пермяков уфимцы бросают мяч по центру, его подхватывает Фатаи, прицельно бьет по воротам, но удар не точен.
40 минута - опасный момент у ворот Лунева, защита спасает ворота от гола.
48 минута- первый опасный момент у ворот Лунева, по центру из- за штрафной наносит удар нападающий Амкара, но бьет мимо.
Но Амкар - упорная команда, пермяки идут вперёд, атакуют и создают опасный момент у ворот Лунева.
61 минута- Кротов готовится выйти на поле. Он меняет Сысуева.
66 минута - опасная атака Амкара после углового у их ворот. Но опять фол в нападении прямом штрафной площадке Лунева.
74 минута- Лунев спасает ворота. Сначала он выбивает мяч, но он попадает в ноги нападающему Амкара, тот пробивает так, что мяч летит в ворота, но Лунев успевает вернуться назад и отбивает его. Но тут же случается автогол, от ноги Дмитрия Стоцкого мяч залетает в ворота Уфы. 1:1 - ничья.
79 минута - Марсиньо разминается, он выходит на замену Засееву, в составе Амкара тоже замена: Йовичич меняет Бодула.
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