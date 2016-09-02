В онлайн продаже появились билеты на матч “Уфа”-”Краснодар”

Злата ЗУКОВИЧ

Забронировать места можно уже сегодня.

Фото: www.fcufa.pro

На матч шестого тура чемпионата России по футболу между “Уфой” и “Краснодаром” поступили билеты в онлайн продажу, сообщается на официальном сайте клуба. Игра пройдет в Уфе 11 сентября в 16:00 по местному времени на стадионе “Нефтяник”.

Для всех желающих самостоятельно выбрать место на трибуне, оплатить билеты электронным способом и получить по электронной почте работает онлайн-сервис на сайте клуба ФК “Уфа”.