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2 сентября, пятница
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СПОРТ
В онлайн продаже появились билеты на матч “Уфа”-”Краснодар”// 02.09.2016
Забронировать места можно уже сегодня.
Фото: www.fcufa.pro
На матч шестого тура чемпионата России по футболу между “Уфой” и “Краснодаром” поступили билеты в онлайн продажу, сообщается на официальном сайте клуба. Игра пройдет в Уфе 11 сентября в 16:00 по местному времени на стадионе “Нефтяник”.
Для всех желающих самостоятельно выбрать место на трибуне, оплатить билеты электронным способом и получить по электронной почте работает онлайн-сервис на сайте клуба ФК “Уфа”.
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