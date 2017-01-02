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СПОРТ
Что Айдар Галимов и «босс» 20-ого сектора пожелали болельщикам ФК «Уфа»// 02.01.2017
В сети вышла итоговая программа «Уфимские таймы».
Фото: youtube.com
Накануне нового года в интернете вышла итоговая программа о футбольном клубе «Уфа» «Уфимские таймы». Автор и ведущий программы Руслан Ронич пригласил журналиста Никиту Вольфа, чтобы подвести итоги 2016 года для ФК «Уфа».
Год для «Уфы» выдался особенный: за 2016 год на тренерском посту трижды сменился тренер, «Уфа» дважды обыграла «Спартак», открытием года многие спортивные издания назвали вратаря команды Андрея Лунева, и конечно же – работа Виктора Ганчаренко в качестве тренера уфимской команды заметно сказалась на ее игре. Как итог – восьмое место в турнирной таблице РОСГОССТРАХ чемпионата России по футболу и неплохие кубковые перспективы клуба.
В конце программы прозвучали пожелания болельщикам ФК «Уфа». Вот что сказал известный певец, депутат Госсобрания РБ Айдар Галимов:
- Новый год всегда связан с надеждами на лучшее. У нас надежда появилась. Я желаю, чтобы надежды на лучший футбол в нашей республике оправдались.
А «босс» 20-ого сектора (объединение болельщиков) Альберт Султангиров пожелал всем болельщикам:
- Удачи, здоровья! А самое главное – любите футбол, ведь без него жизнь становится скучной.
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