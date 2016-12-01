Юные хоккеисты из Башкирии отказались играть за ЦСКА

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Нескольким игрокам башкирского клуба поступило предложение переехать в Москву

Фото: пресс-службы ГФИ по РБ

Воспитанники хоккейного клуба «Юрматы» из Салавата провели трехдневные каникулы в Москве, где познакомились с игроками и тренерским составом знаменитого хоккейного клуба ЦСКА. Путевку в столицу России ребята получили, став серебряными призерами всероссийских соревнований «Золотая шайба», сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Башкирии.

Хоккеисты из Салавата посетили зал славы ЦСКА, побывали на матче чемпионата КХЛ. Кроме того, тренеры армейцев провели мастер–класс на льду для юных спортсменов.

По итогам поездки, от руководства ЦСКА нескольким игрокам башкирского клуба поступило предложение переехать в Москву и пополнить молодежную команду армейцев.

- Нам очень приятно, что профессионалы оценили уровень нашей подготовки, но пока мы приняли решение играть за родной город Салават, - сообщил тренер команды «Юрматы» Дмитрий Бордуков.

Команда «Юрматы» в 2016 году стала победителем республиканского этапа турнира «Золотая шайба» в младшей возрастной группе (2005-2006гг.). На всероссийском этапе ребята заняли 2 место.