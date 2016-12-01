Тренер ФК «Уфа» поможет болельщикам отпроситься с работы на матч с «Томью»

Константин КЛИМОВ

Чтобы болельщики пришли на матч «Уфы» с «Томью» главный тренер подготовил письмо для работодателей

В понедельник пятого декабря ФК «Уфа» на своей площадке сыграет с «Томью», начала матча запланировано на 15:00 по местному времени. В связи с тем, что в это время основная часть болельщиков находится на работе и учёбе руководство клуба подготовило специальное письмо с просьбой освободить болельщиков от работы на время матча. Достаточно лишь вписать свою фамилию в соответствующую графу.