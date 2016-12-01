ФК «Уфа» сыграет с томской командой

Злата ЗУКОВИЧ

Заключительный домашний матч в этом году пройдет в понедельник.

5 декабря в 15:00 футбольный клуб «Уфа» встретится на домашнем стадионе «Нефтяник» с томской командой «Томь», сообщает пресс-служба клуба «Уфы». На матч приглашаются все болельщики клуба абсолютно бесплатно. Болельщики смогут покушать и попить горячий чай. К этой встрече подготовлены специальные новогодние акции.