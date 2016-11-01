Игорь Безденежных из «Уфы» вызван в молодежную сборную России

Разиф АБДУЛЛИН

Полузащитник сыграет в двух матчах со Швейцарией.

Фото: fcufa.pro

Полузащитник ФК «Уфа» Игорь Безденежных вызван в молодежную сборную страны, состав команды опубликован сегодня на официальном сайте РФС.

Игорь Безденежных вызван на учебно-тренировочные сборы в Испанию, они пройдут там с 7 по 15 ноября. Там 10 и 14 ноября пройдут две товарищеские встречи со Швейцарией.

- Это первый сбор молодежной сборной России нового созыва (игроки не старше 1996 г.р.), все футболисты которой по возрасту смогут участвовать в отборочном цикле Чемпионата Европы-2019 U-21, стартующем в следующем году, - сообщили в РФС.

Всего в список вошли 23 игрока:

Вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария), Максим Рудаков («Зенит» Пенза).

Защитники: Артем Вяткин («Зенит» Санкт-Петербург), Лео Гогличидзе, Василий Черов (оба - «Краснодар»), Алексей Лихачев, Шамсиддин Шанбиев (оба - «Спартак» Москва), Сергей Макаров («Минск» Беларусь), Артем Семейкин («Энергомаш» Белгород), Джамалдин Ходжаниязов («Орхус» Дания), Денис Якуба («Кубань» Краснодар).

Полузащитники: Нико Абуладзе («Марбелья» Испания), Зелимхан Бакаев, Аяз Гулиев (оба – «Спартак» Москва), Игорь Безденежных («Уфа»), Алексей Гасилин, Максимилиан Проничев (оба - «Зенит» Санкт-Петербург), Филипп Дворецков («Торпедо» Москва), Рифат Жемалетдинов («Рубин» Казань).

Нападающие: Максим Майрович («Кубань» Краснодар), Николай Обольский («Динамо» Москва), Владислав Пантелеев («Спартак» Москва).