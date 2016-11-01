|
1 ноября, вторник
|
СПОРТ
Игорь Безденежных из «Уфы» вызван в молодежную сборную России// 01.11.2016
Полузащитник сыграет в двух матчах со Швейцарией.
Фото: fcufa.pro
Полузащитник ФК «Уфа» Игорь Безденежных вызван в молодежную сборную страны, состав команды опубликован сегодня на официальном сайте РФС.
Игорь Безденежных вызван на учебно-тренировочные сборы в Испанию, они пройдут там с 7 по 15 ноября. Там 10 и 14 ноября пройдут две товарищеские встречи со Швейцарией.
- Это первый сбор молодежной сборной России нового созыва (игроки не старше 1996 г.р.), все футболисты которой по возрасту смогут участвовать в отборочном цикле Чемпионата Европы-2019 U-21, стартующем в следующем году, - сообщили в РФС.
Всего в список вошли 23 игрока:
Вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария), Максим Рудаков («Зенит» Пенза).
Защитники: Артем Вяткин («Зенит» Санкт-Петербург), Лео Гогличидзе, Василий Черов (оба - «Краснодар»), Алексей Лихачев, Шамсиддин Шанбиев (оба - «Спартак» Москва), Сергей Макаров («Минск» Беларусь), Артем Семейкин («Энергомаш» Белгород), Джамалдин Ходжаниязов («Орхус» Дания), Денис Якуба («Кубань» Краснодар).
Полузащитники: Нико Абуладзе («Марбелья» Испания), Зелимхан Бакаев, Аяз Гулиев (оба – «Спартак» Москва), Игорь Безденежных («Уфа»), Алексей Гасилин, Максимилиан Проничев (оба - «Зенит» Санкт-Петербург), Филипп Дворецков («Торпедо» Москва), Рифат Жемалетдинов («Рубин» Казань).
Нападающие: Максим Майрович («Кубань» Краснодар), Николай Обольский («Динамо» Москва), Владислав Пантелеев («Спартак» Москва).
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
01.11.2016 // СПОРТ
Игрок ФК «Уфа» Виктор Васин вызван в сборную России
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
01.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе ищут средства на реставрацию старейшего храма
01.11.2016 // ФОТОФАКТ
Первый снег в Уфе покрыли новым асфальтом
01.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии всё-таки нашли нарушения на выборах
01.11.2016 // ПУЛЬС
Во сколько обходится Уфе зимнее содержание дорог
01.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Башкирия в Турции представит логотип заявки на проведение Апимондии
01.11.2016 // ПОЛЕЗНО
В Башкирии в 2017 году будет 30 праздничных нерабочих дней
5-Я КОЛОНКА
Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте