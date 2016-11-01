1 ноября, вторник
СПОРТ

Игрок ФК «Уфа» Виктор Васин вызван в сборную России

Константин КЛИМОВ // 01.11.2016
Защитник «Уфы» будет готовится со сборной к матчам с Катаром и Румынией.

Фото: fcufa.pro

Сегодня стал известен состав сборной России по футболу на предстоящие товарищеские матчи со сборными Катара и Румынии. Его опубликовали на официальном сайте РФС.

В основной список попал защитник уфимского клуба Виктор Васин. Подготовка к двум матчам начнётся 7 ноября, а сами матчи пройдут 10 ноября (против сборной Катара) и 15 ноября (против Румынии) в Дохе и Грозном соответственно.

Вот список игроков сборной России.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Сослан Джанаев («Ростов» Ростов-на-Дону), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА Москва), Виктор Васин («Уфа»), Иван Новосельцев («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Ростов» Ростов-на-Дону), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Андрей Семенов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Локомотив» Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков,  Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все – «Спартак» Москва), Александр Головин (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Жирков, Павел Могилевец (оба - «Зенит Санкт-Петербург), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – «Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Рубин» Казань).

Нападающие: Максим Канунников («Рубин» Казань), Александр Кокорин («Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Ростов» Ростов-на-Дону).

- Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитники Георгий Джикия ("Амкар" Пермь) и Мариу Фернандес (ЦСКА Москва), - сообщили в РФС. - В составе возможны изменения.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

01.11.2016
Игорь Безденежных из «Уфы» вызван в молодежную сборную России
Полузащитник сыграет в двух матчах со Швейцарией.

01.11.2016
«Салават Юлаев» усилился нападающим из «Авангарда»
Контракт нового крайнего нападающего рассчитан до конца следующего сезона

31.10.2016
Уфимец стал чемпионом мира по борьбе на поясах
Соревнования проходили с 28 по 29 октября в Набрежных Челнах.

31.10.2016
Команде «Башнефти» пришлось сняться с первенства страны по мини-футболу
Игрокам отказались предоставлять отпуска и отгулы на время соревнований.

30.10.2016
Йонас Кемппайнен: «Салават Юлаев» что хотел, то и творил
Игрок «Сибири» отметил, что в игре с уфимцами их команда была просто опрокинута

30.10.2016
Линус Умарк : Сегодня Сведберг сыграл невероятно и мы тоже хорошо
Шведский нападающий «Салавата Юлаева» набрал 100 –е очко в составе уфимцев

30.10.2016
«Уфа» обыграла в Туле «Арсенал»
Матч закончился со счетом 2:0.

28.10.2016
Андрей Таратухин: С «юлаевцами» всегда приятно играть
Игрок новокузнецкого «Металлурга» о матче в Уфе

28.10.2016
Степан Хрипунов и Максим Майоров: Так играть нельзя, мы рано расслабились
Нападающие «Салавата Юлаева» прокомментировали тяжелый матч с аутсайдером КХЛ

28.10.2016
В онлайн продаже появились билеты на матч “Уфа”-”Рубин”
Забронировать места на матч с казанцами можно уже сейчас.

28.10.2016
«Уфа» в четвертьфинале Кубка России сыграет с «Анжи»
Дагестанская команда накануне разгромила питерский «Зенит» со счетом 4:0

27.10.2016
Нападающий "Авангарда": В игре с "Салаватом" расслабляться нельзя
Николай Лемтюгов рассказал, как его клуб добывал победу над уфимской командой.

26.10.2016
Уфа вышла в четвертьфинал Кубка России по пенальти
В основное и дополнительное время игра закончилась вничью - 1:1.

26.10.2016
"Салават Юлаев" проиграл первый домашний матч серии
"Салават Юлаев" в драматичном матче уступил гостям из Омска.

26.10.2016
Вратарь «Уфы» Лунев показал лучшие результаты в России и Европе
Он на первом месте по проценту отраженных ударов.

26.10.2016
БСТ прервет трансляцию матча «Салават Юлаев» - «Авангард»
Телеканал сделает это из-за футбола.

26.10.2016
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с омскими ястребами
«Салават Юлаев» начинает домашнюю серию.

5-Я КОЛОНКА

Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.

ФОТОФАКТ
Первый снег в Уфе покрыли новым асфальтом

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"