Игрок ФК «Уфа» Виктор Васин вызван в сборную России

Константин КЛИМОВ

Защитник «Уфы» будет готовится со сборной к матчам с Катаром и Румынией.

Фото: fcufa.pro

Сегодня стал известен состав сборной России по футболу на предстоящие товарищеские матчи со сборными Катара и Румынии. Его опубликовали на официальном сайте РФС.

В основной список попал защитник уфимского клуба Виктор Васин. Подготовка к двум матчам начнётся 7 ноября, а сами матчи пройдут 10 ноября (против сборной Катара) и 15 ноября (против Румынии) в Дохе и Грозном соответственно.

Вот список игроков сборной России.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Сослан Джанаев («Ростов» Ростов-на-Дону), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА Москва), Виктор Васин («Уфа»), Иван Новосельцев («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Ростов» Ростов-на-Дону), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Андрей Семенов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Локомотив» Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все – «Спартак» Москва), Александр Головин (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Жирков, Павел Могилевец (оба - «Зенит Санкт-Петербург), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – «Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Рубин» Казань).

Нападающие: Максим Канунников («Рубин» Казань), Александр Кокорин («Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Ростов» Ростов-на-Дону).

- Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитники Георгий Джикия ("Амкар" Пермь) и Мариу Фернандес (ЦСКА Москва), - сообщили в РФС. - В составе возможны изменения.