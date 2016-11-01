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СПОРТ
Игрок ФК «Уфа» Виктор Васин вызван в сборную России// 01.11.2016
Защитник «Уфы» будет готовится со сборной к матчам с Катаром и Румынией.
Фото: fcufa.pro
Сегодня стал известен состав сборной России по футболу на предстоящие товарищеские матчи со сборными Катара и Румынии. Его опубликовали на официальном сайте РФС.
В основной список попал защитник уфимского клуба Виктор Васин. Подготовка к двум матчам начнётся 7 ноября, а сами матчи пройдут 10 ноября (против сборной Катара) и 15 ноября (против Румынии) в Дохе и Грозном соответственно.
Вот список игроков сборной России.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Сослан Джанаев («Ростов» Ростов-на-Дону), Станислав Крицюк («Краснодар»).
Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА Москва), Виктор Васин («Уфа»), Иван Новосельцев («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Ростов» Ростов-на-Дону), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Андрей Семенов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Локомотив» Москва).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все – «Спартак» Москва), Александр Головин (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Жирков, Павел Могилевец (оба - «Зенит Санкт-Петербург), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – «Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Рубин» Казань).
Нападающие: Максим Канунников («Рубин» Казань), Александр Кокорин («Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Ростов» Ростов-на-Дону).
- Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитники Георгий Джикия ("Амкар" Пермь) и Мариу Фернандес (ЦСКА Москва), - сообщили в РФС. - В составе возможны изменения.
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