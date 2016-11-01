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1 ноября, вторник
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СПОРТ
«Салават Юлаев» усилился нападающим из «Авангарда»// 01.11.2016
Контракт нового крайнего нападающего рассчитан до конца следующего сезона
Фото: sports.ru
Сегодня стало известно, что уфимский «Салават Юлаев» поплнился новым крайним нападающим, им стал воспитанник омской хоккейной школы Дмитрий Мальцев. За свою карьеру в КХЛ 25-летний форвард провёл 199 матчей, в которых заработал 31 балл.
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