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1 октября, суббота
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СПОРТ
БСТ будет транслировать домашние матчи ФК "Уфа"// 01.10.2016
Теперь идут переговоры о выездных матчах.
Исполнительный директор Российской футбольной премьер-лиги Сергей Чебан сегодня в Уфе встретился с журналистами. Речь в том числе зашла и о привлечению болельщиков к футболу с помощью телевидения.
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