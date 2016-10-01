Разиф АБДУЛЛИН

Теперь идут переговоры о выездных матчах.

Исполнительный директор Российской футбольной премьер-лиги Сергей Чебан сегодня в Уфе встретился с журналистами. Речь в том числе зашла и о привлечению болельщиков к футболу с помощью телевидения.

- РФПЛ поддержала предложения клубов о возможности трансляции домашних матчей на региональных телеканалах, - сообщил Чебан. - Если будут хорошие цифры по аудитории встреч, мы продолжим переговоры о трансляции и выездных игр.

Он напомнил, что в этом году трансляция встречи "Спартак" - ЦСКА на Первом канале показала, что футбол может смотреть больше зрителей, чем аудитория программы "Время".

Таким образом, теперь телеканал БСТ будет показывать все домашние игры ФК "Уфа", но не в прямом эфире, а с двухчасовой задержкой.