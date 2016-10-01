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1 октября, суббота
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СПОРТ
Молодежная "Уфа" обыграла пермский "Амкар"// 01.10.2016
Игра прошла на домашнем стадионе "Нефтяник".
Молодежные команды "Уфа" и "Амкар" начали встречу с быстрого гола. Защитник Александр Филин после углового вывел "Уфу" вперед. И как оказалось, забил победный гол.
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