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СПОРТ

Молодежная "Уфа" обыграла пермский "Амкар"

Наталья КУЗНЕЦОВА // 01.10.2016
Игра прошла на домашнем стадионе "Нефтяник".

Молодежные команды "Уфа" и "Амкар" начали встречу с быстрого гола. Защитник Александр Филин после углового вывел "Уфу" вперед. И как оказалось, забил победный гол.
В середине первого тайма начал моросить дождь. Пермяки к концу первой половины игры и во втором тайме больше владели инициативой, зарабатывали угловые, организуя фланговые атаки, но оборона уфимцев справилась. 1:0 - молодежная "Уфа" одерживает победу.
Завтра в 16.00 ждем игры "Уфа" - "Амкар" РОССГОСТРАХ чемпионата России по футболу. Она пройдет на этом же стадионе.

 

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