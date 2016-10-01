Наталья КУЗНЕЦОВА

Игра прошла на домашнем стадионе "Нефтяник".

Молодежные команды "Уфа" и "Амкар" начали встречу с быстрого гола. Защитник Александр Филин после углового вывел "Уфу" вперед. И как оказалось, забил победный гол.

В середине первого тайма начал моросить дождь. Пермяки к концу первой половины игры и во втором тайме больше владели инициативой, зарабатывали угловые, организуя фланговые атаки, но оборона уфимцев справилась. 1:0 - молодежная "Уфа" одерживает победу.

Завтра в 16.00 ждем игры "Уфа" - "Амкар" РОССГОСТРАХ чемпионата России по футболу. Она пройдет на этом же стадионе.