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1 сентября, четверг
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СПОРТ
В Башкирии стартует акция «Будь в зеленом» от «Салавата Юлаева»// 01.09.2016
Хоккейный клуб призывает болельщиков одеваться в этот цвет.
Фото: hcsalavat.ru
Основной цвет команды «Салават Юлаев» - зеленый, поэтому каждый уважающий себя болельщик одевается именно в этот цвет, считают организаторы. Акция «Зажигай в зеленом! #будьвзеленом!» призывает фанатов посещать домашние игры именно в зеленом.
До 4 сентября можно купить хоккейную атрибутику и получить бесплатный пригласительный билет на матч с ХК «Динамо» (Рига), который состоится 6 сентября. В этот день болельщиков ожидают конкурс на самый оригинальный костюм, «зеленый музпарад», «зеленое» предматчевое шоу и многое другое.
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