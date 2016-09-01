В Башкирии стартует акция «Будь в зеленом» от «Салавата Юлаева»

Злата ЗУКОВИЧ

Хоккейный клуб призывает болельщиков одеваться в этот цвет.

Фото: hcsalavat.ru

Основной цвет команды «Салават Юлаев» - зеленый, поэтому каждый уважающий себя болельщик одевается именно в этот цвет, считают организаторы. Акция «Зажигай в зеленом! #будьвзеленом!» призывает фанатов посещать домашние игры именно в зеленом.

До 4 сентября можно купить хоккейную атрибутику и получить бесплатный пригласительный билет на матч с ХК «Динамо» (Рига), который состоится 6 сентября. В этот день болельщиков ожидают конкурс на самый оригинальный костюм, «зеленый музпарад», «зеленое» предматчевое шоу и многое другое.