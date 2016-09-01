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1 сентября, четверг
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СПОРТ
Игроки волейбольного клуба «Урал» побывали на фотосессии// 01.09.2016
Теперь каждый сможет посмотреть на всех игроков клуба.
Фото: Пресс-служба ВК "Урал"
Воллейбольный клуб "Урал" разместил на своем официальном сайте новые фотографии игроков и тренеров команды. Полюбоваться всеми фотографиями можно тут.
Дмитрий Ковалёв
Андрей Куцмус
Алексей Кабешов
Главный тренер - Борис Гребенников
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