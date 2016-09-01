Игроки волейбольного клуба «Урал» побывали на фотосессии

Злата ЗУКОВИЧ

Теперь каждый сможет посмотреть на всех игроков клуба.

Фото: Пресс-служба ВК "Урал"

Воллейбольный клуб "Урал" разместил на своем официальном сайте новые фотографии игроков и тренеров команды. Полюбоваться всеми фотографиями можно тут.

Дмитрий Ковалёв

Андрей Куцмус

Алексей Кабешов