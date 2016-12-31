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3 января, вторник
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ПУЛЬС
Бюджет Башкирии пополнился на 113 миллиардов// 31.12.2016
Эти данные озвучил начальник управления Федеральной налоговой службы по Башкирии Марат Вахитов.
В Башкирии по итогам 11 месяцев этого года налоговые органы собрали в бюджеты всех уровней 250 млрд руб. По итогам аналогичного периода прошлого года эти поступления увеличились на 3,6%. Такие данные озвучил начальник управления Федеральной налоговой службы по Башкирии Марат Вахитов на встрече с руководителями региональных СМИ.
В консолидированный бюджет республики поступило 113,29 млрд руб, что больше аналогичного периода прошлого года на 7,1%.
Марат Вахитов отметил, что рост поступлений обеспечен по всем видам налогов.
Максимальные поступления – 39,6% обеспечил налог на доходы физических лиц, еще 31,7% - налог на прибыль организаций, 15,2% - имущественный налог (в том числе на имущество организаций, налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налог), 6,8% - акцизы, 5,7% - специальные налоговое режимы.
По состоянию на 20 декабря этого года поступления от имущественных налогов от физических лиц составили 3,18 млрд руб., что на 1,9% больше аналогичного периода прошлого года. Из них 66,4% приходится на транспортный налог, 21,8% - поступления от земельного налога, 11,8% - доход на имущество физических лиц.
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