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ПУЛЬС
«Уфаводоканал» задолжал энергетикам более 250 миллионов рублей// 31.10.2016
«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» опубликовала рейтинг крупнейших должников по электроэнергии.
Энергетическая сбытовая компания Башкортостана (ЭСКБ, входит в Русгидро) опубликовала рейтинг компаний, должников за поставку электрической энергии. Согласно информации на официальном сайте, общая дебиторская задолженность перед ЭСКБ на октябрь этого года составляет 3,81 млрд руб, в том числе более 708 млн руб должны управляющие компании и ТСЖ, 467 млн руб – предприятия ЖКХ.
Самым злостным неплательщиком среди предприятий ЖКХ стало МУП «Уфаводоканал», задолженность которого составляет 252 млн руб. Среди государственных и муниципальных учреждений антилидером стала администрация СП Абзаковский сельсовет Белорецкого района. Она должна предприятию почти 10 млн руб.
Лидером по задолженности за неоплаченную электроэнергию среди сельскохозяйственных предприятий в этом месяце стало ООО «Башплодородие» (долг – 41 млн руб). На первом месте среди неплательщиков за электроэнергию в сфере промышленности – ООО «Башкирэнерготрейд» с задолженностью более 38 млн руб.
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