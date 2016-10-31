31 октября, понедельник
ПУЛЬС

«Уфаводоканал» задолжал энергетикам более 250 миллионов рублей

Ольга КОРЗИК // 31.10.2016
«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» опубликовала рейтинг крупнейших должников по электроэнергии.

Энергетическая сбытовая компания Башкортостана (ЭСКБ, входит в Русгидро) опубликовала рейтинг компаний, должников за поставку электрической энергии. Согласно информации на официальном сайте, общая дебиторская задолженность перед ЭСКБ на октябрь этого года составляет 3,81 млрд руб, в том числе более 708 млн руб должны управляющие компании и ТСЖ, 467 млн руб – предприятия ЖКХ.

Самым злостным неплательщиком среди предприятий ЖКХ стало МУП «Уфаводоканал», задолженность которого составляет 252 млн руб. Среди государственных и муниципальных учреждений антилидером стала администрация СП Абзаковский сельсовет Белорецкого района. Она должна предприятию почти 10 млн руб.

Лидером по задолженности за неоплаченную электроэнергию среди сельскохозяйственных предприятий в этом месяце стало ООО «Башплодородие» (долг – 41 млн руб). На первом месте среди неплательщиков за электроэнергию в сфере промышленности – ООО «Башкирэнерготрейд» с задолженностью более 38 млн руб.

 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

31.10.2016
В Башкирии на гранты в области культуры направят более 87 миллионов
Региональное министерство культуры объявило конкурс на их соискание.

28.10.2016
«Русагротранс» предложил региональным аграриям торговать на бирже
Производителям зерна и трейдерам дадут доступ к федеральной торговой площадке.

28.10.2016
«Роснефть» подала в ФАС заявку о выкупе 100 процентов ПАО «Башнефть»
Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев объяснил этот шаг.

28.10.2016
В Башкирии прожиточный минимум для пенсионеров увеличили на 173 рубля
В следующем году все пособия будут рассчитываться по новой базовой сумме.

28.10.2016
«Роснефть» досрочно расторгла часть контрактов «Башнефти»
Речь идет о контрактах с «Лукойлом».

27.10.2016
«Башнефть» планирует увеличить добычу нефти до 21,5 млн тонн
Об этом сообщил глава минэкономразвития Башкирии Сергей Новиков.

27.10.2016
Heineken может закрыть пивзавод в Стерлитамаке
Об этом сегодня заявила председатель бюджетного комитета Госсобрания Башкирии Рузалия Хисматуллина.

27.10.2016
В Башкирии могут сократить расходы на экономику, ЖКХ и здравоохранение
Принят бюджет на три года в первом чтении.

26.10.2016
На «Уфавите» более миллиарда ушло на новые производства
Об этом рассказал генеральный директор предприятия Владимир Крейман.

26.10.2016
В Башкирии планируют выпускать аналог «Ботокса»
Об этом главе региона рассказал и.о. генерального директора НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш.

26.10.2016
Пенсионный фонд «Башкортостан» лишили лицензии
Для решения судьбы своих накоплений вкладчикам необходимо обратиться в Пенсионный фонд России.

26.10.2016
В Башкирии на местные инициативы направлено более 450 миллионов
В Башкирии на местные инициативы направлено более 450 миллионов.

25.10.2016
Рустэм Хамитов: С инвесторами приходится работать в ручном режиме
По мнению главы Башкирии, отечественные инвесторы ответственнее зарубежных.

24.10.2016
На содержание дорог в Башкирии выделят более 4 миллиардов рублей
Эти деньги направят на дороги в 46 районах республики.

24.10.2016
Бюджет Башкирии на 1 октября исполнен с превышением на 5 процентов
Главный источник дохода – налоги с физических лиц.

22.10.2016
«Башнефть» размещает биржевые облигации на 5 миллиардов рублей
Выплата доходов по обязательствам будет производится в безналичном порядке до октября 2022 года

22.10.2016
В России вводится «налог на тунеядство»
Его сумма может составит 20 тысяч рублей в год

22.10.2016
Доля «Роснефти» на мировом рынке после покупки "Башнефти" выросла до 5,4%
Об этом сообщил руководитель нефтяной компании Игорь Сечин

21.10.2016
Рустэм Хамитов: В Башкирии нужно построить ГЭС выше Павловки
Об этом глава региона сообщил на Российском энергетическом форуме в Уфе.


5-Я КОЛОНКА

Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.

ФОТОФАКТ
Уфимцы пытаются «оживить» заброшенные братские могилы на Курочкиной горе

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"