Продав свое жилье, уфимец сможет снимать квартиру в Москве 9 лет

Ольга КОРЗИК

А в Подмосковье – 16 лет.

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Интересовал ли вас когда-нибудь вопрос о том, сколько времени можно снимать квартиру в Москве или Подмосковье на деньги, вырученные от продажи жилья в Уфе? Специалисты портала «Мир квартир» провели такие расчеты: они взяли средние цены на недвижимость в 67 городах России и посчитали, какое время на эти деньги можно прожить в Москве.

Так, по данным исследования, средняя цена квартиры в Уфе – 3,54 млн руб. Поэтому, продав недвижимость в столице Башкирии, можно снимать квартиру в Москве – 9 лет, а в Подмосковье – 16 лет.

Больше всех повезло жителям Питера и южных регионов страны. Продав среднюю квартиру в Питере или Ялте можно снимать квартиру в Москве аж 23 года. На деньги от продажи севастопольского жилья можно в столице прожить 16 лет, сочинского – 14 лет, а расположенного в Геленджике или Симферополе – 11 лет.

А вот продавцу квартиры в городе, где недвижимость дешевле, например, в Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Брянске, Махачкале и Чебоксарах, а также в Кирове, Курске, Саратове, Пензе Липецке, Барнауле и других, полученной суммы хватит всего на 5 лет. И всего на 4 года – жителю Магнитогорска.