|
31 августа, среда
|
ПУЛЬС
Ремонт трассы Уфа-Затон выставили на конкурс// 31.08.2016
Работы должны завершиться к концу следующего года.
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы по итогам аукциона 19 сентября отберет генподрядчика ремонта автомобильной дороги Уфа-Затон, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.
Победителю предстоит организовать работу по восстановлению трассы, в том числе заменить асфальто-бетонное покрытие, заменить дорожные знаки и т.д. Работы должны завершиться к 25 декабря 2017 года. Начальная цена контракта - 442,36 млн руб. Финансирование будет из бюджета Уфы, за счет поступивших средств бюджета республики, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2016,2017-2020 годы.
Напомним, что это не первая попытка мэрии разыграть этот контракт. В конце прошлого года управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений выставляло его на торги. Тогда заявку подали две компании ООО «Автодорстрой» и ОАО «СТС-Автодор», но они обе были признаны не соответствующими аукционной документации. Тогда стоимость контракта была оценена в 396,24 млн руб.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
31.08.2016 // МОЛНИЯ
Видео: В Уфе насмерть сбили мотоциклиста
31.08.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» одержал в гостях волевую победу над «Югрой»
31.08.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии завели первое уголовное дело по выборам
30.08.2016 // ПУЛЬС
Мэрия Уфы выдала некоторым автоперевозчикам маршрутные карты на пять лет
30.08.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Уфимец, изнасиловавший девушку на трамвайных путях, отправится в колонию строгого режима
30.08.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии жители собрали почти 1500 подписей против свинокомплекса
30.08.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа превратится в город будущего
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте