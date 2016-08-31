Ремонт трассы Уфа-Затон выставили на конкурс

Ольга КОРЗИК

Работы должны завершиться к концу следующего года.

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы по итогам аукциона 19 сентября отберет генподрядчика ремонта автомобильной дороги Уфа-Затон, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.

Победителю предстоит организовать работу по восстановлению трассы, в том числе заменить асфальто-бетонное покрытие, заменить дорожные знаки и т.д. Работы должны завершиться к 25 декабря 2017 года. Начальная цена контракта - 442,36 млн руб. Финансирование будет из бюджета Уфы, за счет поступивших средств бюджета республики, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2016,2017-2020 годы.

Напомним, что это не первая попытка мэрии разыграть этот контракт. В конце прошлого года управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений выставляло его на торги. Тогда заявку подали две компании ООО «Автодорстрой» и ОАО «СТС-Автодор», но они обе были признаны не соответствующими аукционной документации. Тогда стоимость контракта была оценена в 396,24 млн руб.