Путин одобрил идею введения приоритета зарплат перед другими выплатами

Ольга КОРЗИК

Президент России Владимир Путин счел обоснованной идею узаконить приоритет выплаты зарплаты перед другими обязательными платежами, в том числе налогами.

Фото: kremlin.ru

Вчера, 30 августа, этот вопрос Владимир Путин обсудил с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. В ходе беседы господин Шмаков рассказал о том, что в настоящее время «нарастают долги по заработной плате». По его словам, сейчас эта проблема обостряется «не так катастрофически, как это было в предыдущий период», однако «эта тенденция к росту нас, безусловно, волнует». Он сообщил, что есть законный способ «интенсифицировать работу по сокращению долгов по заработной плате».

- По закону о ратификации, который был принят, уже с августа 2013 года мы можем внести в своё законодательство, в том числе в Гражданский кодекс, положение о том, что заработная плата имеет приоритет перед другими обязательными платежами, такими как взносы в социальные фонды и даже налоги,- сказал Михаил Шмаков. - Поэтому, если это сделать, мы сможем подкрепить активность нашей налоговой службы, которая достаточно хорошо и эффективно работает.

Владимир Путин положительно оценил эту идею.

- Сама по себе идея мне кажется обоснованной, особенно сегодня, когда у нас ещё не преодолены все экономические трудности, поэтому подумать над этим тоже можно и нужно, - сказал он.

Михаил Шмаков пообещал в ближайшее время запустить обсуждение по данному вопросу.

