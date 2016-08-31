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31 августа, среда
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ПУЛЬС
Путин одобрил идею введения приоритета зарплат перед другими выплатами// 31.08.2016
Президент России Владимир Путин счел обоснованной идею узаконить приоритет выплаты зарплаты перед другими обязательными платежами, в том числе налогами.
Фото: kremlin.ru
Вчера, 30 августа, этот вопрос Владимир Путин обсудил с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. В ходе беседы господин Шмаков рассказал о том, что в настоящее время «нарастают долги по заработной плате». По его словам, сейчас эта проблема обостряется «не так катастрофически, как это было в предыдущий период», однако «эта тенденция к росту нас, безусловно, волнует». Он сообщил, что есть законный способ «интенсифицировать работу по сокращению долгов по заработной плате».
- По закону о ратификации, который был принят, уже с августа 2013 года мы можем внести в своё законодательство, в том числе в Гражданский кодекс, положение о том, что заработная плата имеет приоритет перед другими обязательными платежами, такими как взносы в социальные фонды и даже налоги,- сказал Михаил Шмаков. - Поэтому, если это сделать, мы сможем подкрепить активность нашей налоговой службы, которая достаточно хорошо и эффективно работает.
Владимир Путин положительно оценил эту идею.
- Сама по себе идея мне кажется обоснованной, особенно сегодня, когда у нас ещё не преодолены все экономические трудности, поэтому подумать над этим тоже можно и нужно, - сказал он.
Михаил Шмаков пообещал в ближайшее время запустить обсуждение по данному вопросу.
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