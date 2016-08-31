Башкирия стала одним из лидеров в России по количеству застройщиков-банкротов

Ольга КОРЗИК

В регионе за год в пять раз увеличилось количество обанкротившихся застройщиков.

Фото: Кристина Дейнеко

В Башкирии за год (по сравнению с августом прошлого года) в пять раз увеличилось количество обанкротившихся компаний-застройщиков: в прошлом году в регионе был один такой застройщик, в этом - пять, сообщает РБК-Башкортостан со ссылкой на Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК). По этому показателю Башкирия заняла второе место в России наравне с Московской областью.

На пять проблемных застройщиков в регионе приходится восемь строящихся домов на 420 квартир. Большая часть этих домов находится в Уфе, в том числе два дома на 165 квартир, застройщиком выступает АО «Строитель», три дома на 96 квартир в ЖК «Цветы Башкирии» (застройщик – ООО «БСК»). Также в перечень вошел МУП «Центр недвижимости Уфы» с ЖК «Дом у озера».

Еще два проблемных дома находятся в Стерлитамаке. Застройщиком одного дома на 48 квартир является ООО «Глобус», застройщиком второго на 24 квартиры – ООО «Строймеханизация».

Первое место в рейтинге заняла Москва, где зарегистрировано семь проблемных компаний, на третьем – Санкт-Петербург и Новосибирская область, где имеется по четыре такие фирмы.

В Татарстане и Оренбургской области проблемных застройщиков нет, по одному банкроту – в Свердловской области (2 дома, 458 квартир), Самарской области (2 дома, 112 квартир), Пермском крае (1 дом, 50 квартир). В Челябинской области – два банкрота с двумя домами.

Рейтинг составлен на основе баз Единого реестра застройщиков и Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

