31 августа, среда
ПУЛЬС

Башкирия стала одним из лидеров в России по количеству застройщиков-банкротов

Ольга КОРЗИК // 31.08.2016
В регионе за год в пять раз увеличилось количество обанкротившихся застройщиков.

Фото: Кристина Дейнеко

В Башкирии за год (по сравнению с августом прошлого года) в пять раз увеличилось количество обанкротившихся компаний-застройщиков: в прошлом году в регионе был один такой застройщик, в этом - пять, сообщает РБК-Башкортостан со ссылкой на Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК). По этому показателю Башкирия заняла второе место в России наравне с Московской областью.

На пять проблемных застройщиков в регионе приходится восемь строящихся домов на 420 квартир. Большая часть этих домов находится в Уфе, в том числе два дома на 165 квартир, застройщиком выступает АО «Строитель», три дома на 96 квартир в ЖК «Цветы Башкирии» (застройщик – ООО «БСК»). Также в перечень вошел МУП «Центр недвижимости Уфы» с ЖК «Дом у озера».

Еще два проблемных дома находятся в Стерлитамаке. Застройщиком одного дома на 48 квартир является ООО «Глобус», застройщиком второго на 24 квартиры – ООО «Строймеханизация».

Первое место в рейтинге заняла Москва, где зарегистрировано семь проблемных компаний, на третьем – Санкт-Петербург и Новосибирская область, где имеется по четыре такие фирмы.

В Татарстане и Оренбургской области проблемных застройщиков нет,  по одному банкроту – в Свердловской области (2 дома, 458 квартир), Самарской области (2 дома, 112 квартир), Пермском крае (1 дом, 50 квартир). В Челябинской области – два банкрота с двумя домами.

Рейтинг составлен на основе баз Единого реестра застройщиков и Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

31.08.2016
«Башнефть» в этом году планирует добыть больше нефти
Прогнозы добычи нефти компанией повышены.

30.08.2016
Мэрия Уфы выдала некоторым автоперевозчикам маршрутные карты на пять лет
Об этом сообщила директор ассоциации пассажирских перевозок Наталья Тептерева.

30.08.2016
СМИ: «Роснефть» предложила купить госпакет «Башнефти» за 5 миллиардов долларов
В правительстве России эту информацию не подтверждают.

29.08.2016
СМИ: Первые чартеры полетят в Турцию 4-5 сентября
Об этом заявил директор Ассоциации туроператоров России.

29.08.2016
Уфимский «Петон» получил крупнейший контракт «Газпрома»
Сумма контракта — 50,337 млрд рублей.

29.08.2016
«Башинформсвязь» выставила на торги свой семиэтажный офис в Уфе
Стоимость 7-ми этажного офиса оценена в 108,6 млн рублей.

29.08.2016
Медведев возобновил авиачартеры в Турцию
Это скажется на снижении стоимости турпутевок.

26.08.2016
В Башкирии со следующей недели могут начать выдавать полисы ОСАГО по новой системе
Об этом сообщил премьер-министр республики Рустэм Марданов.

26.08.2016
Алексей Улюкаев: Госпакет «Башнефти» могут продать несколькими лотами
Министр экономического развития России заявил об этом журналистам.

25.08.2016
Стало известно, на какие социальные объекты в Башкирии ушли деньги «Башнефти»
На их финансирование направлено 1,5 млрд рублей.

25.08.2016
Коммунальные платежи: насколько изменились счета
«Медиакорсеть» проанализировала, как изменились платежки за коммуналку.

25.08.2016
Стало известно, на что уходят социальные выплаты «Башнефти»
Компания отправила в правительство отчет о тратах на благотворительность.

25.08.2016
В Уфе в этом году отремонтировали 80 образовательных организаций
На эти цели потрачено сто миллионов рублей.

25.08.2016
Рустэм Хамитов: «Экономить надо грамотно»
По его словам, слишком увлекаться оптимизацией — неправильно.

25.08.2016
Рустэм Хамитов предложил крупным предприятиям готовиться к 100-летию Башкирии
Об этом он сказал на заседании правительства.

25.08.2016
Рустэм Хамитов: Темпы строительства жилья надо увеличить на 11 процентов
Это поможет решить жилищный вопрос стоящих в очереди 90 тысяч семей.

24.08.2016
Глава Башкирии: «Площадки для инвесторов надо согласовывать с жителями»
Рустэм Хамитов считает, что есть проблемы размещения новых производств в районах.

24.08.2016
Рустэм Марданов: До конца года в Башкирии реализуют 12 инвестпроектов
Их общая сумма оценивается в 61 млрд рублей.

24.08.2016
ТАИФ намерен участвовать в приватизации «Башнефти» вместе с «Татнефтью»
Об этом заявил директор компании Альберт Шигабутдинов.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"