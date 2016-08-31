«Башнефть» в этом году планирует добыть больше нефти

Ольга КОРЗИК

Прогнозы добычи нефти компанией повышены.

Фото: Кристина Дейнеко

В 2016 году объем добычи «Башнефтью» нефти может достичь 21 млн тонн, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу компании Александра Корсика.

- Если вы помните, в мае мы говорили, что планируем добыть 20,7 миллиона тонн. Сейчас наш прогноз повышен, точных цифр я не назову, но мне нравятся магические цифры и 21 (миллион тонн — ред.) более привлекательно, - приводит слова Корсика издание.

В первом полугодии этого года компания увеличила добычу нефти на 10,9% по сравнению с этим же периодом прошлого года – до 10,58 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в 2016 году компания планирует добыть 20,3 млн тонн нефти, в 2017 году добыча нефти продолжит рост. По итогам 2015 года "Башнефть" увеличила добычу нефти на 11,9% — до 19,92 млн тонн.