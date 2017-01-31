В Башкирии утвердили бюджетный прогноз до 2030 года

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Республика не стремится наращивать государственные расходы.

Фото: пресс-службы правительства РБ

На заседании президиума правительства Башкирии утвердили бюджетный прогноз республики до 2030 года. По «базовому» варианту общий объем доходов консолидированного бюджета планируется со снижением по отношению к внутреннему региональному продукту (ВРП) с 10,8% в 2017 году до 6% к 2030 году, что отражает снижение общего уровня налоговой нагрузки на экономику.

- Соответственно, расходные параметры прогнозируются со снижением с 11,5% ВРП в 2017 году до 6,1% к 2030 году. «Расчетный дефицит» планируется ежегодно снижать и довести к 2030 году до 0,1% по отношению к ВРП, - отметила министр финансов республики Рида Субхангулова.

По словам премьер-министра правительства РБ Рустэма Марданова, республика не стремится наращивать государственные расходы, будет обеспечена большая сбалансированность бюджета при небольшом дефиците, также будет сохранена тенденция к уменьшению государственного долга.

Напомним, 2016 год Башкирия завершила со стабильной и устойчивой финансовой системой. Доходы казны, чего не было уже несколько лет, превысили расходы. В итоге профицит консолидированного бюджета составил 10,1 млрд. рублей, профицит республиканского бюджета – 12,5 млрд. рублей. Государственный долг РБ по итогам 2016 года сократился на 1 млрд. рублей. Его объем составляет 23,6 млрд. рублей против аналогичного показателя по итогам 2015 года в 24,6 млрд. рублей.