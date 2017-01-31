|
31 января, вторник
|
ПУЛЬС
В Башкирии утвердили бюджетный прогноз до 2030 года// 31.01.2017
Республика не стремится наращивать государственные расходы.
Фото: пресс-службы правительства РБ
На заседании президиума правительства Башкирии утвердили бюджетный прогноз республики до 2030 года. По «базовому» варианту общий объем доходов консолидированного бюджета планируется со снижением по отношению к внутреннему региональному продукту (ВРП) с 10,8% в 2017 году до 6% к 2030 году, что отражает снижение общего уровня налоговой нагрузки на экономику.
По словам премьер-министра правительства РБ Рустэма Марданова, республика не стремится наращивать государственные расходы, будет обеспечена большая сбалансированность бюджета при небольшом дефиците, также будет сохранена тенденция к уменьшению государственного долга.
Напомним, 2016 год Башкирия завершила со стабильной и устойчивой финансовой системой. Доходы казны, чего не было уже несколько лет, превысили расходы. В итоге профицит консолидированного бюджета составил 10,1 млрд. рублей, профицит республиканского бюджета – 12,5 млрд. рублей. Государственный долг РБ по итогам 2016 года сократился на 1 млрд. рублей. Его объем составляет 23,6 млрд. рублей против аналогичного показателя по итогам 2015 года в 24,6 млрд. рублей.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
31.01.2017 // ПУЛЬС
В Башкирии утвердили бюджетный прогноз до 2030 года
31.01.2017 // ПЕРСОНА
Римма Утяшева: Не надо устраивать разборки, нужно работать и принимать роды
30.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Следствие по делу Урала Рахимова продлено на три месяца
30.01.2017 // ПЕРСОНА
Тренер "Салават Юлаева" Захаркин сегодня придет на прямой телеэфир
30.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Уфимка записала второе видеообращение к мэру Уфы из-за снега
30.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Белорецке один человек погиб при взрыве в пятиэтажке
30.01.2017 // МОЛНИЯ
В Башкирии произошёл взрыв в многоэтажке
30.01.2017 // СПОРТ
Болельщики «Салавата Юлаева» серьёзно поговорили с командой (полное видео)
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте