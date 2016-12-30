В Башкирии по итогам налоговых проверок возбуждено 32 уголовных дела

Ольга КОРЗИК

Общая сумма – 299,2 миллиона рублей.

В Башкирии по итогам 11 месяцев этого года по материалам налоговых проверок возбуждены уголовные дела в отношении 32 лиц на общую сумму 299,2 млн руб. Такие данные были озвучены на встрече начальника управления Федеральной налоговой службы по Башкирии Марата Вахитова с руководителями региональных СМИ. Материалы четырех выездных проверок на общую сумму 44 млн руб. были приобщены к ранее возбужденным уголовным делам. В 2015 году также было возбуждено 32 уголовных дела, однако сумма была меньше – 292,7 млн руб.

Кроме того, по материалам проверок было предъявлено 10 гражданских исков на сумму 148 млн руб., а в прокуратуру направлено 23 материала для проверки на сумму 200 млн руб. В рамках доследственных проверок и предварительного следствия 13 налогоплательщиками возмещен ущерб на сумму 85 млн. рублей.