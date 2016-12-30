|
3 января, вторник
|
ПУЛЬС
В Башкирии по итогам налоговых проверок возбуждено 32 уголовных дела// 30.12.2016
Общая сумма – 299,2 миллиона рублей.
В Башкирии по итогам 11 месяцев этого года по материалам налоговых проверок возбуждены уголовные дела в отношении 32 лиц на общую сумму 299,2 млн руб. Такие данные были озвучены на встрече начальника управления Федеральной налоговой службы по Башкирии Марата Вахитова с руководителями региональных СМИ. Материалы четырех выездных проверок на общую сумму 44 млн руб. были приобщены к ранее возбужденным уголовным делам. В 2015 году также было возбуждено 32 уголовных дела, однако сумма была меньше – 292,7 млн руб.
Кроме того, по материалам проверок было предъявлено 10 гражданских исков на сумму 148 млн руб., а в прокуратуру направлено 23 материала для проверки на сумму 200 млн руб. В рамках доследственных проверок и предварительного следствия 13 налогоплательщиками возмещен ущерб на сумму 85 млн. рублей.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
02.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Застройщиков обязали защищать дольщиков
02.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Как правильно кататься на уфимских горках и избежать травм?
02.01.2017 // МОЛНИЯ
Уфимцы требуют от Ирека Ялалова очистить дороги
02.01.2017 // ХРОНОГРАФ
В 2016 году в Башкирии заключено около 25 тысяч браков
02.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В 2016 году в Башкирии самыми популярными мальчиками были Артёмы
02.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе после провала машины под землю женщину пригласили в суд
02.01.2017 // ФОТОФАКТ
1 января уфимцы пробежали 2017 метров
01.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Какие новые законы вступают в силу с 1 января
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте