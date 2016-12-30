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3 января, вторник
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ПУЛЬС
В Башкирии производство яиц за год выросло на 18,7%// 30.12.2016
Такие данные приводит Минсельхоз РБ.
В Башкирии в 2016 году в хозяйствах всех категорий насчитывалось более 11,5 млн голов домашней птицы, на убой было реализовано 70,5 тыс. тонн. Такие данные приводит минсельхоз региона.
Сельхозпредприятия обеспечили рост к аналогичному периоду на 3% (всего 53,7 тыс. тонн за счет ООО «Русское Зерно»), КФХ – 1,6 тыс. тонн (100%).
Производство яиц по сравнению в аналогичному периоду прошлого года возросло на 18,7% и достигло 1,14 млрд штук (во всех категориях хозяйств). В сельхозпредприятиях производство составило 842 млн. штук яиц (128,6%), КФХ – 18 млн. (96%), в ЛПХ – 254 млн. (96%).
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