В Башкирии производство яиц за год выросло на 18,7%

Ольга КОРЗИК

Такие данные приводит Минсельхоз РБ.

В Башкирии в 2016 году в хозяйствах всех категорий насчитывалось более 11,5 млн голов домашней птицы, на убой было реализовано 70,5 тыс. тонн. Такие данные приводит минсельхоз региона.

Сельхозпредприятия обеспечили рост к аналогичному периоду на 3% (всего 53,7 тыс. тонн за счет ООО «Русское Зерно»), КФХ – 1,6 тыс. тонн (100%).

Производство яиц по сравнению в аналогичному периоду прошлого года возросло на 18,7% и достигло 1,14 млрд штук (во всех категориях хозяйств). В сельхозпредприятиях производство составило 842 млн. штук яиц (128,6%), КФХ – 18 млн. (96%), в ЛПХ – 254 млн. (96%).