|
30 ноября, среда
|
ПУЛЬС
В Уфе готовы потратить на содержание главных дорог 127,6 млн рублей// 30.11.2016
Перечень автомагистралей уже составлен.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Уфимские власти выделяют почти 130 рублей на содержание основных транспортных магистралей. В перечень вошли: автодороги Уфа-Дема, Уфа-Аэропорт, а также Затонский мост, мост через реку Уфу (в районе Каменной переправы) и подъезд к мелькомбинату, без внимания не останется и дорога к п. Чесноковка.
В списке числялся 31 путепровод, одна дамба, пляж "Солнечный", 13 подземных и 7 надземных переходов, вписали и ливневую канализацию, более 25 тысячи дорожных знаков.
Аукцион назначен на 12 декабря.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
30.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии земельные участки для многодетных семей не обеспечены инфраструктурой
30.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Жители Уфы попросили провести реконструкцию Парка нефтехимиков в Черниковке
30.11.2016 // ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом
30.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии принят бюджет республики на 2017 год
30.11.2016 // ХРОНОГРАФ
ОНФ предложил придать Уфе статус исторического поселения
30.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе состоится конкурс, посвященный 100-летию Мустая Карима
29.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии питание в школах и больницах хотят организовать по-новому
29.11.2016 // ПЕРСОНА
В Башкирии избрали исполняющего обязанности председателя Союза писателей
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте