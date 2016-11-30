В Уфе готовы потратить на содержание главных дорог 127,6 млн рублей

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Перечень автомагистралей уже составлен.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Уфимские власти выделяют почти 130 рублей на содержание основных транспортных магистралей. В перечень вошли: автодороги Уфа-Дема, Уфа-Аэропорт, а также Затонский мост, мост через реку Уфу (в районе Каменной переправы) и подъезд к мелькомбинату, без внимания не останется и дорога к п. Чесноковка.

В списке числялся 31 путепровод, одна дамба, пляж "Солнечный", 13 подземных и 7 надземных переходов, вписали и ливневую канализацию, более 25 тысячи дорожных знаков.

Аукцион назначен на 12 декабря.