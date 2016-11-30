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ПУЛЬС

В Башкирии принят бюджет республики на 2017 год

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 30.11.2016
Сумма расходов и доходов выросла на 13, 8 миллиарда рублей.

Сегодня на пленарном заседании Госсобрания в окончательном чтении принят бюджет Башкирии на 2017 и два последующих года. По сравнению с первым чтением сумма доходной и расходной части увеличилась в общей сложности на 13, 8 миллиарда рублей. Это связано с тем, что уточнены размеры субсидий, которые поступят из федерального бюджета.

Также в следущем году увеличивается ряд акцизов, из-за чего выросла доходная часть главного финансовго документа республики. В итоге она составит 128,2 миллиарда рублей. Расходы - 137,7 миллиарда рублей. Дефицит бюджета остался прежним - 9,5 миллиарда.

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