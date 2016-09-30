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ПУЛЬС

Директор фирмы «Петон»: Мы можем конкурировать с Западом в инжиниринге

// 30.09.2016
Гендиректор ООО «НИПИ НГ «Петон» Игорь Мнушкин рассказал о том, как импортозамещение повлияло на рынок.

Фото: interfax-russia.ru

Гендиректор ООО «НИПИ НГ «Петон» Игорь Мнушкин дал интервью корреспонденту «Интерфакса». В нем он объяснил, как компания стала одним из лидеров рынка инжиниринговых услуг в России и сумела завоевать доверие таких флагманов нефтегазовой отрасли, как «Газпром», «Лукойл», «Башнефть», «Татнефть» и «Сибур».

Игорь Мнушкин является директором по науке и технологии компании «Петон». Он считает, что новшества необходимо внедрять там, где более всего сильна страна – в нефтегазовом секторе.

- Не надо думать, что в России нет наработок в этой области - есть и при этом совершенно уникальные, - рассказал в интервью «Интерфаксу» Игорь Мнушкин. -  Мы более 20 лет занимаемся модернизацией действующих и разработкой новых технологий для различных производств в газо- и нефтепереработке, газодобыче, нефтехимии и химии сверхчистых веществ. Кроме того, мы сами производим оборудование, которое в состоянии обеспечить модернизацию отечественного ТЭКа. ТЭКом занимаются совсем не глупые люди, и колоссальный опыт, накопленный россиянами, не мог долго быть невостребованным. Как только возникли условия для роста, мы оказались готовы к этому.

Когда в экономике начались сложности из-за санкций, снижения стоимости нефти и роста курса доллара, все начали считать деньги. И как оказалось, отечественные разработки могут быть не только дешевле, но и эффективнее.

- В качестве примера можно привести проект для «Башнефти», где за счет сверхчеткой ректификации «Петон» энергетические показатели процесса изомеризации бензинов были снижены почти в три раза по сравнению с зарубежными аналогами, - привел пример Игорь Мнушкин.

Полностью интервью можно прочитать на сайте «Интерфакса».

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