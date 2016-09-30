Развязку на Бирском тракте в Уфе будет строить та же компания, что строит новый затонский мост

Ольга КОРЗИК

Вечная тимашевская пробка рассосётся в 2018 году

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы определилось с компаний, которая станет генподрядчиком первого этапа строительства транспортной развязки на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями в Орджоникидзевском районе (Тимашевский переезд) Уфы. Как следует из информации на официальном сайте госзакупок, победителем признан единственный участник закупки - ЗАО «Уралмостострой». Сумма, за которую компания согласилась исполнить контракт, в материалах не отражена. Начальная цена контракта составляла 905,42 млн руб.

Напомним, что мост на Тимашевском переезде планируется сделать двух-трехполосным, также предусмотрены тротуары для пешеходов. Его общая протяженность 1 км. Завершить работы необходимо до 20 декабря 2018 года.

Компания ЗАО «Уралмостострой» зарегистрирована в Челябинске. Имеет свою уфимскую дочку – «Мостоотряд №30». Компания уже имела контракты в Уфе, в том числе строительство нового затонского моста в створе улицы Галле, строительство транспортной развязки у села Чесноковка на автодороге Уфа-аэропорт и т.д.

По данным Cпарк-интерфакс, компания принадлежит Петру Рабухину, Ольге Ковалевой, Елене Косенковой, Александру Фельдману и другим акционерам.